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РИА Новости
Туризм

На Камчатке открыли туристический маршрут, закрытый из-за голодных медведей

09:00 26.08.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг – РИА Новости. Популярный туристический маршрут на реке Хакыцин в Южно-Камчатском заказнике, который был закрыт из-за скопления голодных медведей, снова открыли для посещения, сообщает Кроноцкий заповедник, под управлением которого находится особо охраняемая территория.
Ранее сообщалось, что руководство природного резервата приняло решение закрыть популярный туристический маршрут "Загадки Хакыцина" из-за крупного скопления голодных хищников. Такая ситуация сложилась в результате слабых заходов нерки в одно из крупнейших нерестилищ бассейна Курильского озера и недостатка корма у медведей.
"Массовый заход лососей в реки, где находятся крупные нерестилища, зафиксировали государственные инспекторы Кроноцкого заповедника и специалисты, которые ведут наблюдения за медведями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, как и предполагали учёные, часть стада озерновской нерки, которая традиционно нерестится в Хакыцине, Этамынке и других реках, некоторое время после захода из Охотского моря нагуливалась в Курильском озере. Теперь она зашла в реки, и медведи могут спокойно добывать себе пропитание.
Бурый медведь
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"Опасность для посетителей заказника в этом районе также снизилась, поэтому было принято решение открыть туристический маршрут "Загадки Хакыцина". Он проходит от кордона "Травяной" вдоль нерестовой реки до живописного урочища Сыпучий Камень", - сказали в заповеднике.
Специалисты надеются, что рыбы, которая сейчас заходит в речные нерестилища, хватит, чтобы медведи восполнили жировые запасы перед спячкой. Также определены места полного покоя зверей – исключено посещение туристами районов впадения в Курильское озеро нерестовых рек Гаврюшка и Кирушутк.
Курильское озеро располагается в Южно-Камчатском заказнике и является одним из самых популярных природных объектов Камчатки. Туристов привлекает сюда возможность наблюдать за крупнейшей в мире популяцией бурого медведя в естественной среде обитания. Всего на территории заказника, по последним данным авиаучётов, насчитывается 990 особей этих животных.
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ТуризмКамчатка
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