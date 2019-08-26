У берегов Индонезии пропало грузовое судно, на борту которого 25 человек

По данным агентства, инцидент с судном MV Nur Allya, на борту которого находятся 25 человек, произошел в воскресенье. Как заявил представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф, судно двигалось в сторону провинции Юго-Восточный Сулавеси и подало сигнал бедствия во время прохода близ острова Буру, после чего связь прервалась.