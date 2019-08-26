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РИА Новости

У берегов Индонезии пропало грузовое судно, на борту которого 25 человек

08:48 26.08.2019 (обновлено: 08:50 26.08.2019)
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© Fotolia / hanohikiСудно в море
Судно в море
© Fotolia / hanohiki
Судно в море. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Грузовое судно, перевозившее никелевую руду, подало сигнал бедствия у берегов Индонезии, после чего перестало выходить на связь, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, инцидент с судном MV Nur Allya, на борту которого находятся 25 человек, произошел в воскресенье. Как заявил представитель национального центра по поисково-спасательным операциям Юсуф Латиф, судно двигалось в сторону провинции Юго-Восточный Сулавеси и подало сигнал бедствия во время прохода близ острова Буру, после чего связь прервалась.
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"Сигнал означал, что произошло что-то, что угрожает судну", - сообщил агентству Латиф.
Как заявил глава местной службы спасения Муслимин Самаила, спасатели сразу выдвинулись на место последнего сигнала, поданного судном. Однако ночью операцию пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий. Самаила добавил, что в понедельник поиски будут возобновлены.
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