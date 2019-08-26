Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей

Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в бухте Капсель в Судаке

СУДАК, 26 авг — РИА Новости. Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей, сообщили организаторы.

Мероприятие прошло в Капсельской бухте на юго-восточном побережье Крыма.

Фестиваль, по данным организаторов, объединил все направления искусства и стал самой большой в стране площадкой кастингов и возможностей самореализации для творческой молодежи.

"Для участников фестиваль — это в первую очередь площадка возможностей", — рассказал руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.

"Таврида — АРТ" — это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".