Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей

СУДАК, 26 авг — РИА Новости. Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей, сообщили организаторы.
Мероприятие прошло в Капсельской бухте на юго-восточном побережье Крыма.
Фестиваль, по данным организаторов, объединил все направления искусства и стал самой большой в стране площадкой кастингов и возможностей самореализации для творческой молодежи.
"Для участников фестиваль — это в первую очередь площадка возможностей", — рассказал руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.
25 августа, 15:07КультураКВН, авиашоу и рэп. В Крыму продолжается "Таврида — АРТ"
"Таврида — АРТ" — это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
Фестиваль творческой молодежи проходит 20-26 августа в районе Судака. При этом с 23 по 25 августа прошли масштабные концерты.