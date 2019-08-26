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РИА Новости
Культура

Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей

08:29 26.08.2019 (обновлено: 10:12 26.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкУчастники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ "Таврида - АРТ" в бухте Капсель в Судаке
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
© РИА Новости / Михаил Патлис
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СУДАК, 26 авг — РИА Новости. Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей, сообщили организаторы.
Мероприятие прошло в Капсельской бухте на юго-восточном побережье Крыма.
Фестиваль, по данным организаторов, объединил все направления искусства и стал самой большой в стране площадкой кастингов и возможностей самореализации для творческой молодежи.
"Для участников фестиваль — это в первую очередь площадка возможностей", — рассказал руководитель проекта "Таврида" Сергей Першин.
Зрители наблюдают за показательными выступлениями авиации в небе над площадкой фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
25 августа, 15:07Культура
КВН, авиашоу и рэп. В Крыму продолжается "Таврида — АРТ"
"Таврида — АРТ" — это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
Фестиваль творческой молодежи проходит 20-26 августа в районе Судака. При этом с 23 по 25 августа прошли масштабные концерты.
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КультураФестиваль "Таврида — АРТ"Крым
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