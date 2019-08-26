Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.
На маневрах отрабатывался скрытный вывод двух субмарин проектов 671 и 949А из пункта постоянного базирования.
Для этого расчеты радиационной, химической и биологической защиты сделали аэрозольную завесу, а бойцы отряда спецназа по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами применили гранаты.
В мероприятии также участвовали буксиры отряда обеспечения, специальные плавсредства и более 50 военнослужащих.