Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео с учений подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске на Камчатке.

На маневрах отрабатывался скрытный вывод двух субмарин проектов 671 и 949А из пункта постоянного базирования.

Для этого расчеты радиационной, химической и биологической защиты сделали аэрозольную завесу, а бойцы отряда спецназа по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами применили гранаты.