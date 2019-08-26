В Иркутской области после паводков построят пять новых школ

КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Пять новых школ построят в районах Приангарья, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

"Принято решение по строительству новых объектов образования. В микрорайоне Угольщиков в Тулуне будет построена новая школа на 1275 мест, вторую школу возведут в микрорайоне Березовая роща также на 1275 мест, там же построят детский сад на 240 мест. Кроме того, в Тулуне в микрорайоне Шахта вместо сильно пострадавшей от второй волны паводка школы №20 появится школа на 250 мест. В Нижнеудинске в микрорайоне Восточный возведут новую школу на 520 мест и детский сад на 220 мест. В микрорайоне Горный построят школу на 250 мест и детский сад на 220 мест", - говорится в сообщении.

Глава области Сергей Левченко сообщил журналистам, что семь объектов образования будут представлены к проверке до 1 сентября. По 20 объектам сроки перенесены, так как они сильно пострадали – ученики распределены по другим школам. В пяти учреждениях уже завершились ремонтно-восстановительные работы.

В пресс-службе также сообщили, что власти уже передали в российское правительство перечень из 136 социально-культурных объектов, в том числе 41 объекта образования, которые будут восстанавливать после паводка. В этом году выделено 4,2 миллиарда рублей на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях области. Также на эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей из бюджетов 42 муниципальных образований.