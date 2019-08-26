В Иркутской области после паводков построят пять новых школ

КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Пять новых школ построят в районах Приангарья, пострадавших от паводка, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Принято решение по строительству новых объектов образования. В микрорайоне Угольщиков в Тулуне будет построена новая школа на 1275 мест, вторую школу возведут в микрорайоне Березовая роща также на 1275 мест, там же построят детский сад на 240 мест. Кроме того, в Тулуне в микрорайоне Шахта вместо сильно пострадавшей от второй волны паводка школы №20 появится школа на 250 мест. В Нижнеудинске в микрорайоне Восточный возведут новую школу на 520 мест и детский сад на 220 мест. В микрорайоне Горный построят школу на 250 мест и детский сад на 220 мест", - говорится в сообщении.
Глава области Сергей Левченко сообщил журналистам, что семь объектов образования будут представлены к проверке до 1 сентября. По 20 объектам сроки перенесены, так как они сильно пострадали – ученики распределены по другим школам. В пяти учреждениях уже завершились ремонтно-восстановительные работы.
В пресс-службе также сообщили, что власти уже передали в российское правительство перечень из 136 социально-культурных объектов, в том числе 41 объекта образования, которые будут восстанавливать после паводка. В этом году выделено 4,2 миллиарда рублей на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях области. Также на эти цели выделено 1,4 миллиарда рублей из бюджетов 42 муниципальных образований.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.
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