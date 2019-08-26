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РИА Новости
Культура

Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих

08:23 26.08.2019 (обновлено: 12:21 26.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
В Екатеринбурге закатали в асфальт часть граффити Покраса Лампаса
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих. Об этом РИА Новости сообщила координатор фестиваля "Стенограффия" Анна Клец.

"Покрас Лампас свяжется с аудиторией по онлайн-связи. В силу того, что некоторые жители города не поддерживают работы, мы как организаторы решили взять небольшой промежуток времени, чтобы настроить диалог", — рассказала собеседница агентства.

Покрас Лампас завершил работу "Супрематический крест" площадью более шести квадратных метров 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия".
Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Девятнадцатого июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном.
Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной.
Сегодня художник-каллиграф Покрас Лампас должен был прибыть в Екатеринбург для реконструкции "Супрематического креста". Однако в воскресенье верующие активисты вышли с протестом против восстановления граффити.
Лампас Покрас
23 августа, 15:17РИА Недвижимость
Белая башня в Екатеринбурге может стать новым объектом Покраса Лампаса
602836853
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КультураНовости - Религия и мировоззрениерелигияПокрас ЛампасЕкатеринбург
Популярные комментарии
Верующие -тоже граждане. Я надеюсь, вы без иронии это пишете.
26 августа, 09:45
АОАлександр Орлов
600013
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