Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Стрит-арт-художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) отложил поездку в Екатеринбург, во время которой он должен был восстанавливать свою испорченную работу, из-за протеста верующих. Об этом РИА Новости сообщила координатор фестиваля "Стенограффия" Анна Клец.

"Покрас Лампас свяжется с аудиторией по онлайн-связи. В силу того, что некоторые жители города не поддерживают работы, мы как организаторы решили взять небольшой промежуток времени, чтобы настроить диалог", — рассказала собеседница агентства.

Покрас Лампас завершил работу "Супрематический крест" площадью более шести квадратных метров 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия".

Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Девятнадцатого июля там начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном.

Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной.