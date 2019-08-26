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РИА Новости

В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких

08:18 26.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРегистратура
Регистратура
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Департамент здравоохранения Тюменской области начал проверку в больнице, где врачи отказались принять пациентку с отеком легких из-за окончания у них рабочей смены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее тюменские следователи начали проверку информации. По данным СМИ, инцидент произошёл утром 25 августа. У жительницы Тюмени началась сильная аллергическая реакция, медики скорой помощи сделали ей укол и доставили в больницу. В медучреждении девушку не приняли, сославшись на окончание смены, уточнили в СУСК, после чего пациентка была доставлена в областную больницу на улице Котовского.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
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"Проверку проводит следственный комитет, а также департамент здравоохранения Тюменской области, несмотря на то, что больница "Водники" – федерального значения. Проводим, потому что они в рамках ОМС на территории Тюменской области оказывают помощь жителям Тюменского района. Сегодня с проверкой туда вышли Росздравнадзор и ТФОМС (территориальный фонд обязательного медицинского страхования)", – сказала собеседница агентства.
По ее словам, все дисциплинарные меры в отношении медиков в рамках правового поля возможны только после проведения проверки.
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