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РИА Новости

На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса

08:15 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Свыше 2,9 тысячи гектаров лесных территорий пройдено за сутки природными пожарами на Дальнем Востоке, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"По состоянию на 26 августа 2019 года, площадь, пройденная огнем за сутки, составила 2901 гектар", - говорится в сообщении.
Тушение пожаров в Якутии
25 августа, 09:58РИА Новости
В Якутии за сутки потушили 13 лесных пожаров
В минувшие сутки в ДФО возникло два лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе горело 60 очагов: 44 в Якутии, 4 в Бурятии, 5 в Магаданской области, 4 в Чукотском автономном округе, 2 в Камчатском крае, 1 в Амурской области. Потушено 8 пожаров. К утру понедельника горят 52 очага, значительная часть - 39 - в Якутии.
Особый противопожарный режим в лесах действует в ряде районов Забайкальского края, Бурятии, Хабаровского края, Якутии, Колымы, Чукотки и Камчатки. Режим чрезвычайной ситуации действует в одном муниципальном образовании Якутии.
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Чукотский автономный округАмурская областьКамчатский крайХабаровский крайЯкутияБурятияМагаданская областьПроисшествия
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