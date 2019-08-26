На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса

"По состоянию на 26 августа 2019 года, площадь, пройденная огнем за сутки, составила 2901 гектар", - говорится в сообщении.

В минувшие сутки в ДФО возникло два лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе горело 60 очагов: 44 в Якутии, 4 в Бурятии, 5 в Магаданской области, 4 в Чукотском автономном округе, 2 в Камчатском крае, 1 в Амурской области. Потушено 8 пожаров. К утру понедельника горят 52 очага, значительная часть - 39 - в Якутии.