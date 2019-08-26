В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Роскачестве рассказали, как определить, что ребенок подвергается кибербуллингу, и как обезопасить его от онлайн-травли.

Кибербуллинг — это целенаправленный и повторяющийся вред, наносимый кому-то с использованием интернет-технологий, говорится в сообщении ведомства.

"Ситуация <...> стала рутиной современных российских школьников: около 70 процентов подростков сообщили о том, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40 процентах случаев дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в Сети", — заявляют в Роскачестве.

Признаком того, что ребенок подвергается травле, может быть удаление им своих страниц в соцсетях и другие изменения в поведении.

В Роскачестве обращают внимание, что родителям нужно договориться с ребенком о том, чтобы он обязательно сообщил им, если в Сети ему угрожают или оскорбляют его.

Ребенка важно предупредить, что такое случается и что нужно сразу прекращать всякое общение с таким человеком, а также объяснить, что злоумышленники могут выдавать себя за других людей.

Из видов онлайн-травли специалисты выделяют:

— хейтинг (необоснованная критика в виде комментариев в адрес конкретного человека); хейтинг (необоснованная критика в виде комментариев в адрес конкретного человека); — киберсталкинг (использование гаджетов в целях преследования, регулярные угрозы в адрес жертвы и ее семьи); киберсталкинг (использование гаджетов в целях преследования, регулярные угрозы в адрес жертвы и ее семьи); — троллинг (публикация агрессивной информации для высмеивания жертвы); троллинг (публикация агрессивной информации для высмеивания жертвы); — грифинг (преследование других игроков в многопользовательских онлайн-играх); грифинг (преследование других игроков в многопользовательских онлайн-играх); — секстинг (рассылки или публикация фото- и видеоматериалов с обнаженными и полуобнаженными людьми). секстинг (рассылки или публикация фото- и видеоматериалов с обнаженными и полуобнаженными людьми).

Если ребенок подвергся травле в Сети, то самый важный шаг — игнорирование.

"Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть вас", — отмечают эксперты.

По словам специалистов, обидчиков нужно банить.

"Это самый простой и действенный способ усмирить интернет-агрессора", — добавили в Роскачестве.

Кроме того, можно отправить жалобу на материал в суд, пожаловаться в полицию или Роскомнадзор, а если материалы взяты из аккаунта без вашего согласия, сменить пароль, который и так стоит менять почаще.