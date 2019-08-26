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РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли

08:13 26.08.2019 (обновлено: 10:24 26.08.2019)
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© Fotolia / Tyler OlsonШкольники за компьютерами
Школьники за компьютерами
© Fotolia / Tyler Olson
Школьники за компьютерами. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Роскачестве рассказали, как определить, что ребенок подвергается кибербуллингу, и как обезопасить его от онлайн-травли.
Кибербуллинг — это целенаправленный и повторяющийся вред, наносимый кому-то с использованием интернет-технологий, говорится в сообщении ведомства.

"Ситуация <...> стала рутиной современных российских школьников: около 70 процентов подростков сообщили о том, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40 процентах случаев дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в Сети", — заявляют в Роскачестве.

Признаком того, что ребенок подвергается травле, может быть удаление им своих страниц в соцсетях и другие изменения в поведении.
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В Роскачестве обращают внимание, что родителям нужно договориться с ребенком о том, чтобы он обязательно сообщил им, если в Сети ему угрожают или оскорбляют его.
Ребенка важно предупредить, что такое случается и что нужно сразу прекращать всякое общение с таким человеком, а также объяснить, что злоумышленники могут выдавать себя за других людей.
Из видов онлайн-травли специалисты выделяют:
хейтинг (необоснованная критика в виде комментариев в адрес конкретного человека);
киберсталкинг (использование гаджетов в целях преследования, регулярные угрозы в адрес жертвы и ее семьи);
троллинг (публикация агрессивной информации для высмеивания жертвы);
грифинг (преследование других игроков в многопользовательских онлайн-играх);
секстинг (рассылки или публикация фото- и видеоматериалов с обнаженными и полуобнаженными людьми).
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Если ребенок подвергся травле в Сети, то самый важный шаг — игнорирование.
"Лишившись мотивации, обидчик быстро успокоится и прекратит попытки задеть вас", — отмечают эксперты.
По словам специалистов, обидчиков нужно банить.
"Это самый простой и действенный способ усмирить интернет-агрессора", — добавили в Роскачестве.
Кроме того, можно отправить жалобу на материал в суд, пожаловаться в полицию или Роскомнадзор, а если материалы взяты из аккаунта без вашего согласия, сменить пароль, который и так стоит менять почаще.
"При необходимости позвоните по номеру 8-800-2000-122 — детский телефон доверия, по которому можно обратиться за помощью. Помните, что то, что для взрослого кажется пустяком, для ребенка может стать катастрофой", — заключили в организации.
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Эксперт центра интернет-технологий рассказал о травле подростков в Сети
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РоскачествоРоскомнадзорОбщество
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