Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации

Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.

© Радио Sputnik, Олег Обухов Флаги России и Индии у входа в комнату переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Нарендры Моди.

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг - РИА Новости. Индия и РФ обсуждают перспективы создания наземных станций на территориях друг друга для повышения эффективности работы спутниковых навигационных систем, заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

"Мы хотим создать свою наземную станцию для нашей навигационной системы NavIC в России. Та, в свою очередь, хотела бы создать такую станцию в Индии для своей системы спутниковой навигации. Российская станция будет размещена в Бангалоре, тогда как наша, скорее всего – в Москве", - заявил глава ISRO.

Отвечая на вопрос о возможности приобретения у России оборудования для пилотируемой космической миссии "Гаганьян", Сиван ответил: "Дискуссии все еще продолжаются, ничего не согласовано. Мы должны решить, стоит ли нам покупать их оборудование. Оно должно подходить нам".

В речи по случаю Дня независимости 15 августа 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что страна самостоятельно отправит в космос национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75-ю годовщину независимости. Полет планируется на декабрь 2021 года. Сообщалось, что в космос отправятся три человека - двое мужчин и женщина. Ожидается, что в реализации данного проекта помощь Нью-Дели окажет Москва. Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в интервью РИА Новости ранее сообщил, что практическая совместная работа двух стран на этом направлении начнется уже в 2019 году.