Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Введение второго пакета санкций против РФ чревато многомиллиардными потерями для американских банков и компаний, а для США - дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

Ранее Госдепартамент подтвердил введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей 26 августа. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

"У второго пакета санкций есть и другая сторона - кредитные, откровенно политизированные, ограничения для американских банков и компаний. Для них это чревато многомиллиардными потерями, для США - дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке. Режимное вмешательство в свободную финансовую деятельность своих же бизнес-структур выглядит, как минимум, непродуманно", - сказал Зубарев.

По его словам, в результате пострадают субъекты финансово-кредитной сферы и хозяйственной деятельности, при этом сам повод для продолжения усиления санкций "остаётся в тени".

"Дело Скрипалей уже стало "черной меткой" в копилке одного премьер-министра, и продолжать эксплуатировать этот повод уже старо, господа", - подчеркнул парламентарий.

Он также отметил, что в сегодняшних условиях России необходимо соблюдать "принцип отзеркаливания" — важны симметричные меры.

"Уверен, что МИД в координации с правительством и министерствами их уже готовит. Кроме того, открытый диктат США в отношении наднациональных институтов не только не допустим, но и опасно провокативен. Фактически, мировым финансовым арбитрам, независимым априори, навязывают "свою правду" без веского юридического основания только потому, что это отвечает интересам и запросам одной страны", - подчеркнул депутат.

В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.