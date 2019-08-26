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РИА Новости

Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США

07:38 26.08.2019
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© РИА Новости / Александр ПаниотовЧлен комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев
© РИА Новости / Александр Паниотов
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Введение второго пакета санкций против РФ чревато многомиллиардными потерями для американских банков и компаний, а для США - дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.
Ранее Госдепартамент подтвердил введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей 26 августа. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
"У второго пакета санкций есть и другая сторона - кредитные, откровенно политизированные, ограничения для американских банков и компаний. Для них это чревато многомиллиардными потерями, для США - дальнейшей деформацией репутации на глобальном рынке. Режимное вмешательство в свободную финансовую деятельность своих же бизнес-структур выглядит, как минимум, непродуманно", - сказал Зубарев.
По его словам, в результате пострадают субъекты финансово-кредитной сферы и хозяйственной деятельности, при этом сам повод для продолжения усиления санкций "остаётся в тени".
Председатель комитета госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Вчера, 07:31РИА Новости
Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
"Дело Скрипалей уже стало "черной меткой" в копилке одного премьер-министра, и продолжать эксплуатировать этот повод уже старо, господа", - подчеркнул парламентарий.
Он также отметил, что в сегодняшних условиях России необходимо соблюдать "принцип отзеркаливания" — важны симметричные меры.
"Уверен, что МИД в координации с правительством и министерствами их уже готовит. Кроме того, открытый диктат США в отношении наднациональных институтов не только не допустим, но и опасно провокативен. Фактически, мировым финансовым арбитрам, независимым априори, навязывают "свою правду" без веского юридического основания только потому, что это отвечает интересам и запросам одной страны", - подчеркнул депутат.
В начале марта прошлого года в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон тут же обвинил Москву в нападении.
Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала в доступе к Скрипалям. Кроме того, МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Министерство финансов США в Вашингтоне
Вчера, 07:12РИА Новости
Новый пакет антироссийских санкций по делу Скрипалей вступил в силу
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Санкции в отношении РоссииВиктор ЗубаревГосдума РФГосударственный департамент СШАРоссияСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Американцы никак не могут понять, что санкции России только полезны.
26 августа, 07:55
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