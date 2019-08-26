Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Второй пакет санкций США против РФ по делу Скрипалей - это бесполезные меры, которые не окажут существенного влияния на Россию, считает председатель комитета госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее Госдепартамент подтвердил введение второго пакета санкций против РФ по делу Скрипалей 26 августа. Второй санкционный пакет включает в себя ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.

"То, что эти меры будут, было озвучено в начале августа. Здесь ничего нового нет. То, что они вступают в действие 26 числа, - тоже было объявлено. И реакция в принципе и рынка, и наших официальных представителей, да и банковского сообщества была вполне спокойная. Поскольку после этих объявлений Fitch повысил рейтинг и Российской Федерации, и ряда государственных компаний. Все является подтверждением, что все эти меры они никакого сколько-нибудь существенного влияния на Россию оказать не могут. После этого были и комментарии о том, что это бесполезные меры. Так как это, скажем, демонстрация скорее для внутреннего применения: там предвыборная кампания, там есть внутренняя возня политическая", - сказал РИА Новости Аксаков.

Парламентарий подчеркнул, что РФ долгие годы не получала внешних займов от международных финансовых организаций и не стремились, так как Россия имеет профицитный бюджет и небольшой госдолг.

"С учетом того, что внешние заимствования в принципе нам сейчас не нужны, то это тоже говорит о том, что никакого влияния с точки зрения финансовой устойчивости или недостатка ресурсов не окажет на Российскую Федерацию", - добавил депутат.

Глава комитета подчеркнул, что атмосфера от введения подобных санкций не улучшается, а самый главный минус - это продолжение антироссийских настроений, особенно на фоне заявлений об улучшении отношений.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию. Это спровоцировало крупный международный скандал: Лондон обвинил Москву в нападении.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу и отказала Москве в доступе к Скрипалям. Кроме того, российский МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в английской лаборатории Портон-Даун это опровергли.