В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров

В тушении принимают участие 129 человек и шесть единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. На территории края, а также Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы.