В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за выходные сократилась почти на 14 тысяч гектаров - до 301 919 гектаров, сообщает краевой минлесхоз.
По данным на 23 августа, на территории края действовали 113 лесных пожаров на площади 315 672 гектара.
"По оперативной информации на 10.00 (6.00 мск - ред.) 26 августа ... на территории края действует лесных пожаров - 53, на общей площади - 301 919 гектаров... Очаги возгораний действуют в районах: Эвенкийский, Тасеевский. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
В тушении принимают участие 129 человек и шесть единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. На территории края, а также Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы.