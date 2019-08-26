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РИА Новости

В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров

07:13 26.08.2019
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© РИА Новости / Сергей СтроителевЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
© РИА Новости / Сергей Строителев
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
КРАСНОЯРСК, 26 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за выходные сократилась почти на 14 тысяч гектаров - до 301 919 гектаров, сообщает краевой минлесхоз.
По данным на 23 августа, на территории края действовали 113 лесных пожаров на площади 315 672 гектара.
"По оперативной информации на 10.00 (6.00 мск - ред.) 26 августа ... на территории края действует лесных пожаров - 53, на общей площади - 301 919 гектаров... Очаги возгораний действуют в районах: Эвенкийский, Тасеевский. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
В тушении принимают участие 129 человек и шесть единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. На территории края, а также Эвенкийского района введен режим ЧС, доступ людей в леса ограничен. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование, а также ужесточены меры по выявлению и наказанию виновных в возникновении пожаров и палов сухой травы.
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Красноярский крайЭвенкийский районРоссияБезопасностьПроисшествия
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