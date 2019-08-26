"Союз МС-13" перестыковали на МКС для приема робота "Федора"

Корабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль "Союз МС-13" с одного модуля Международной космической станции на другой, что позволит совершить повторную попытку стыковки "Союза МС-14" с роботом "Федором".

Корабль со Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом отстыковался от модуля "Звезда" и причалил к "Поиску".

Операцию проводил Скворцов в ручном режиме, экипаж для безопасности находился в скафандрах "Сокол".

Перестыковка позволила освободить модуль "Звезда" для повторной стыковки "Союза МС-14", которая должна пройти во вторник в 6:12 по московскому времени.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".

Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.