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РИА Новости

"Союз МС-13" перестыковали на МКС для приема робота "Федора"

07:10 26.08.2019 (обновлено: 12:27 26.08.2019)
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© NASA/Christina H KochКорабль "Союз МС-13" с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
© NASA/Christina H Koch
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российский космонавт Александр Скворцов перестыковал корабль "Союз МС-13" с одного модуля Международной космической станции на другой, что позволит совершить повторную попытку стыковки "Союза МС-14" с роботом "Федором".
Корабль со Скворцовым, итальянцем Лукой Пармитано и американцем Эндрю Морганом отстыковался от модуля "Звезда" и причалил к "Поиску".
Операцию проводил Скворцов в ручном режиме, экипаж для безопасности находился в скафандрах "Сокол".
Перестыковка позволила освободить модуль "Звезда" для повторной стыковки "Союза МС-14", которая должна пройти во вторник в 6:12 по московскому времени.
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24 августа, 14:34Сказано в эфире
Эксперт объяснил неудачную попытку стыковки "Союза" с роботом Федором к МКСКосмический корабль "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот "Федор", не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в эфире радио Sputnik объяснил, что могло привести к неполадкам при попытке стыковки корабля.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".
Кроме того, это был первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.
"Союз МС-14" должен был причалить к модулю "Поиск" 24 августа, однако на расстоянии менее ста метров из-за неисправности усилителя сигнала системы сближения "Курс" корабль не смог продолжить сближение с МКС, поэтому экипаж выдал команду на увод "Союза" от станции на безопасное расстояние.
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Неудачная стыковка "Союза" с МКСАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРИА Наука
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СЛавься Путин! Все во имя его, всё во славу его!
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Nerp
81900070
Это и есть проект мирового масштаба. Из-за неисправной техники рискуют жизнью космонавтов.
26 августа, 07:46
Адам Ваксель
14330142
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