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РИА Новости

Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу

07:02 26.08.2019
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© REUTERS / Jason Lee/ Illustration / File PhotoАмериканский доллар и китайский юань
Американский доллар и китайский юань
© REUTERS / Jason Lee/ Illustration / File Photo
Американский доллар и китайский юань
ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Китай решительно выступает против эскалации торговой войны, готов продолжить консультации с США для устранения торговых противоречий, заявил в понедельник китайский вице-премьер Лю Хэ на открытии международной выставки интеллектуальных технологий Smart China Expo.
Заявление Лю Хэ, который возглавляет китайскую делегацию на всех торговых переговорах с США, последовало на фоне нового витка торгового конфликта между ведущими экономиками мира из-за очередного взаимного повышения пошлин.
"Китай решительно выступает против блокады в сфере новых технологий и против торгового протекционизма, Китай прилагает усилия для обеспечения целостности производственных цепочек, мы готовы путем консультаций и сотрудничества решать имеющуюся проблему, мы решительно выступаем против эскалации торговой войны", - заявил Лю Хэ.
По его словам, эскалация торгового конфликта не принесет выгоды ни одной из сторон.
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"Мы приветствует компании со всего мира, в том числе из США, инвестировать в Китай, вести бизнес в Китае, мы намерены в дальнейшем создавать еще более благоприятный инвестиционный климат, а также обеспечивать защиту прав собственности, мы готовы на условиях открытости стимулировать развитие интеллектуальных технологий", - добавил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
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