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РИА Новости
Туризм

Назван регион России, для которого в Японии разработают отдельный турпроект

06:40 26.08.2019
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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"Приморский край
Приморский край
© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
Приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - РИА Новости. Туристический проект "Владивосток+" о достопримечательностях Приморья планируют запустить в Японии, сообщает администрация края.
Развитие туробмена между странами обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава делегации палаты представителей парламента Японии депутат Кадо Хирофуми в понедельник. Последний отметил, что японцы интересуются не только Владивостоком, но и другими территориями края.
"Сейчас мы хотим реализовать проект "Владивосток+", чтобы кроме Владивостока продвигать и другие города края, которые могут посещать японские туристы. Нам нужно больше информации о достопримечательностях и интересных местах Приморья. Хотелось бы попросить вас о помощи", - сказал японский депутат.
Хирофуми уточнил, что в увеличении турпотока страна делает ставку на молодых девушек и пары пожилого возраста из Японии.
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"Именно они наиболее заинтересованы в путешествиях в Россию. Первым интересен шопинг-туризм, а вторым - посещение музеев и достопримечательностей региона", - сказал делегат.
Кожемяко обещал всяческое содействие в развитии международного сотрудничества. Он также пригласил делегатов принять участие в пятом Восточном экономическом форуме во Владивостоке 4-6 сентября.
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ТуризмНовости - ТуризмОлег КожемякоВладивостокЯпонияРоссияОбществоВ мире
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