Назван регион России, для которого в Японии разработают отдельный турпроект

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг - РИА Новости. Туристический проект "Владивосток+" о достопримечательностях Приморья планируют запустить в Японии, сообщает администрация края.

Развитие туробмена между странами обсудили губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава делегации палаты представителей парламента Японии депутат Кадо Хирофуми в понедельник. Последний отметил, что японцы интересуются не только Владивостоком, но и другими территориями края.

"Сейчас мы хотим реализовать проект "Владивосток+", чтобы кроме Владивостока продвигать и другие города края, которые могут посещать японские туристы. Нам нужно больше информации о достопримечательностях и интересных местах Приморья. Хотелось бы попросить вас о помощи", - сказал японский депутат.

Хирофуми уточнил, что в увеличении турпотока страна делает ставку на молодых девушек и пары пожилого возраста из Японии.

"Именно они наиболее заинтересованы в путешествиях в Россию. Первым интересен шопинг-туризм, а вторым - посещение музеев и достопримечательностей региона", - сказал делегат.