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РИА Новости

Пожилые люди в России готовы общаться с роботами, чтобы не быть обузой

06:31 26.08.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкПосетители фотографируют интерактивного мобильного робота на колесной платформе Василия на фестивале роботов в Краснодаре
Посетители фотографируют интерактивного мобильного робота на колесной платформе Василия на фестивале роботов в Краснодаре
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Пожилые люди в России, вопреки всеобщему представлению об их неприятии новых технологий, готовы к тому, чтобы за ними ухаживали роботы, лишь бы не быть обузой для своих детей, рассказала РИА Новости менеджер по международным связям Федерального центра робототехники Елена Середкина.
"Я и здесь, и на других мероприятиях общалась со многими инженерами, создателями роботов, и многие из них говорят, что страх перед роботами нельзя будет преодолеть, как бы реалистично робот ни выглядел, у человека все равно будет отторжение", - сказала эксперт на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.
Собеседница рассказала, что ученые из Токийского университета провели в Японии опрос, чтобы выяснить отношение представителей различных социальных групп к искусственному интеллекту и к роботам. Позже российская команда исследователей из Пермского политеха присоединилась к японскому проекту. Специалисты двух стран сравнили, как относятся люди старше 70 лет к возможной коммуникации с роботами в России и Японии.
"Пожилые люди в Японии показывают удивительную способность коммуницировать с роботами. Но когда мы проводили социологические исследования у нас, то получили поразительные результаты. Проводя опрос среди пожилых людей, мы думали, что будет 100%-ное отторжение на вопрос "Готовы ли вы коммуницировать с роботами" - и неожиданно 42% респондентов ответили "скорее да", то есть не было однозначного отторжения", - рассказала Середкина.
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По ее словам, ученые "были крайне удивлены: неужели наши пожилые люди стали более продвинуты в технологическим плане". "Но когда мы проводили с ними отдельные интервью, мы выяснили причину", - сказала собеседница.
"Это уже чисто русская специфика. Когда я озвучила это в Японии, они были потрясены. Респонденты говорили, что с роботами они не будут испытывать чувства вины, так как не хотят загружать детей и внуков, не хотят усложнять им жизнь, поэтому готовы к тому, что их помощниками будут роботы", - объяснила Середкина.
Такие вещи обязательно нужно учитывать, уверена она. По мнению собеседницы, "крайне важна подача, ведь можно подать большого робота с позиции того, что он будет вас защищать, также важен функционал".
"Например, из-за того что большой робот пугает человека, роботов-компаньонов никогда не делают больше людей. Но вот робот "Федор" ростом с крупного человека. Это соответствует его функционалу - работать в экстремальных условиях. Поэтому подача такая: он должен быть большим и сильным, быть защитником человека", - считает эксперт.
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