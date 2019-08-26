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РИА Новости

Саудовская Аравия и ОАЭ создали комитет для стабилизации на юге Йемена

06:08 26.08.2019 (обновлено: 06:43 26.08.2019)
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© REUTERS / Fawaz SalmanЧлены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
© REUTERS / Fawaz Salman
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня в южном Йемене, передает саудовское агентство новостей SPA.
Ранее появлялись сообщения о том, что эти две страны поддерживают противостоящие друг другу стороны в конфликте на юге Йемена: Саудовская Аравия - йеменское правительство Хади, ОАЭ - южных сепаратистов.
Официальный представитель арабской коалиции под саудовским руководством Турки аль-Малики заявил, что сформированный объединенный комитет Саудовской Аравии и ОАЭ начинает работу в понедельник.
Комитет будет заниматься стабилизацией прекращения огня в двух из семи южных провинций Йемена - в Шабве и в Абьяне. Также ставится задача завершить усилия по урегулированию ситуации в провинции Аден.
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Аль-Малики также призвал все стороны уважать национальные интересы Йемена.
В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден.
В 2017 году в Адене был параллельно создан сепаратистский Переходный совет Южного Йемена. 7 августа начались столкновения сил Хади и переходного совета, уже 40 человек погибли, 260 были ранены. Затем сепаратисты захватили позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности в Абьяне. Сторонники Хади заявили, что сепаратистам помогают ОАЭ.
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Саудовская АравияЙеменОАЭВ мире
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