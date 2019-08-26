Саудовская Аравия и ОАЭ создали комитет для стабилизации на юге Йемена

Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня в южном Йемене, передает саудовское агентство новостей Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты создали объединенный комитет для стабилизации режима прекращения огня в южном Йемене, передает саудовское агентство новостей SPA

Ранее появлялись сообщения о том, что эти две страны поддерживают противостоящие друг другу стороны в конфликте на юге Йемена: Саудовская Аравия - йеменское правительство Хади, ОАЭ - южных сепаратистов.

Официальный представитель арабской коалиции под саудовским руководством Турки аль-Малики заявил, что сформированный объединенный комитет Саудовской Аравии и ОАЭ начинает работу в понедельник.

Комитет будет заниматься стабилизацией прекращения огня в двух из семи южных провинций Йемена - в Шабве и в Абьяне. Также ставится задача завершить усилия по урегулированию ситуации в провинции Аден.

Аль-Малики также призвал все стороны уважать национальные интересы Йемена.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война между силами президента Абд Раббо Мансура Хади и шиитскими повстанцами-хуситами, с 2015 года на стороне властей выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией. Хуситы заняли Сану, правительство переехало в крупный южный порт Аден.