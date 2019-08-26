В ходе протестов в Гонконге пострадали 15 сотрудников полиции

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами в Гонконге пострадали 15 правоохранителей, почти 30 человек задержаны, сообщается в релизе полиции.

В воскресенье в Гонконге продолжились антиправительственные протесты, полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, а затем водяные пушки для расчистки установленных демонстрантами баррикад. Полиция в заявлении сообщала, что некоторые радикально настроенные протестующие заблокировали несколько дорог в городе, парализовав движение транспорта. Они также бросали кирпичи и светили лазерами в правоохранителей.

Полиция отмечает, что вечером "большая группа крайне жестоких демонстрантов разорила магазины и развлекательные заведения" на одной из площадей города. Они кидали в полицейских различные предметы. Один из сотрудников полиции упал на землю, его окружили протестующие и начали избивать.

Тогда шесть полицейских достали пистолеты. Для обеспечения безопасности других сотрудников "один из полицейских произвел предупредительный выстрел в небо". Вскоре после этого демонстранты разошлись по другим районам города.

"В ходе операций 15 полицейских были ранены и отправлены на лечение в больницу… Полиция задержала 29 мужчин и женщин в возрасте от 12 до 48 лет", - говорится в заявлении правоохранителей.

Протестующие были задержаны в связи с участием в незаконном собрании, их обвиняют в незаконном владении оружием и нападении на сотрудников полиции. Правоохранители осудили насилие, которое "вышло за рамки цивилизованного общества".