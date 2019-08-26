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РИА Новости

Увеличение пошлин США привело к падению основных фондовых индексов Китая

05:28 26.08.2019
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© AFP 2019 / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи
© AFP 2019 / Johannes Eisele
Здание Шанхайской фондовой биржи
ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Основные индексы китайских фондовых бирж на открытии торгов в понедельник открылись незначительным падением на фоне обострения торгового конфликта с США и решением обеих сторон повысить взаимные пошлины, свидетельствуют данные торгов.
Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 1,07% - до 2866,43 пункта по состоянию на 9.41 (4.41 мск) и продолжил падение, в 10.11 (5.11 мск) индекс упал на 1,40% - до 2856,82 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на открытии в 9.30 по местному времени (4.30 мск) упал на 1,93% до 9181,71, по состоянию на 10.14 (5.14 мск) индекс несколько подрос - до 9225,78 пункта.
При том что на гонконгской бирже ситуация несколько хуже, индекс Hang Seng Index на открытии упал более чем на 3%, а по состоянию на 10.13 (5.13 мск) продолжил падение до 3,40%, до 25289,78 пункта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
Вчера, 05:13РИА Новости
Гонконгская биржа открылась падением на фоне торговой войны США и КНР
Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
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Динамика курсов валютОбострение отношений США и КитаяДональд ТрампШанхайская фондовая биржаКитайСШАВ миреЭкономика
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