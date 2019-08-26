Российский Федеральный центр робототехники планирует открыть офис в Китае

ПЕКИН, 26 авг - РИА Новости. Российский Федеральный центр робототехники планирует осенью 2019 года открыть офис в городе Циндао китайской восточной провинции Шаньдун, рассказала РИА Новости менеджер по международным связям ФЦР Елена Середкина на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине.

"Когда мы обсуждали международное сотрудничество, то решили сделать ставку на Китай, который очень интенсивно развивается. С точки зрения геополитической ситуации этот выбор также был очевиден. Обратились к администрации города Перми с просьбой помочь в налаживании сотрудничества с Китаем. Нам рекомендовали посетить Циндао, так как Пермь и Циндао - города-побратимы", - рассказала Середкина.

По ее словам, "в этом городе с 1992 года учреждена специальная зона высокотехнологичного индустриального развития, на территории которой сегодня располагаются технологические парки и инновационные центры, и хотя Циндао пока уступает наиболее развитым провинциям КНР, они демонстрируют потрясающую динамику, в частности за последние несколько лет они добились серьезных результатов в области робототехники и искусственного интеллекта".

"Прежде всего, мы должны зарегистрировать Федеральный центр робототехники, поскольку в настоящий момент он больше представляет собой ассоциацию технических вузов, получить юридический статус, затем подпишем соглашение о сотрудничестве и уже осенью планируем открыть офис", - сообщила она.

Она добавила, что это именно китайская сторона предложила ФЦР открыть офис в Циндао, когда российская делегация находилась там с дружеским визитом в июне этого года.

"Поскольку китайцы на сегодняшний день очень активны в поиске партнерских связей, нам поступают очень много предложений от разных университетов и провинций, тем не менее мы решили остановиться на Циндао… В этот раз мы привезли конкретные инновационные проекты, наиболее инициативными, конечно, выступают пермский Политех и компания "Промобот", надеюсь, что позже подтянутся и другие члены ФЦР в лице ведущих технических вузов России, когда появятся первые конкретные результаты", - отметила она.

По мнению собеседницы агентства, "китайцы хороши в прикладных науках, у них есть воля к победе и инновационный драйв, но у них нет больших успехов в фундаментальных исследованиях, это их самое слабое звено, но именно фундаментальные науки – наше преимущество".

"Было бы хорошо объединить нашу теоретическую науку и китайские ресурсы, но при этом следует вести себя очень мудро и осторожно, сотрудничество должно быть выгодно не только китайской стороне, но прежде всего нам", - подчеркнула Середкина.