Гонконгская биржа открылась падением на фоне торговой войны США и КНР

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу

© AP Photo / Color China Photo Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу

ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне нового витка эскалации в торговых отношениях между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.35 (4.35 мск) упал на 3,12% - до 25362,87 пункта. По состоянию на 9.48 (4.48 мск) индекс продолжил падение - до 25335,23 пункта, или до 3,22%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.