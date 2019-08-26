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РИА Новости

Гонконгская биржа открылась падением на фоне торговой войны США и КНР

05:13 26.08.2019
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© AP Photo / Color China PhotoПлакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
© AP Photo / Color China Photo
ПЕКИН, 26 авг – РИА Новости. Торги на Гонконгской фондовой бирже открылись падением основного индекса на фоне нового витка эскалации в торговых отношениях между Китаем и США, свидетельствуют данные торгов.
Основной индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng после открытия торгов к 9.35 (4.35 мск) упал на 3,12% - до 25362,87 пункта. По состоянию на 9.48 (4.48 мск) индекс продолжил падение - до 25335,23 пункта, или до 3,22%.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов не на 10%, как было запланировано, а на 15%, повышение на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября составит не 25%, а 30%.
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Решение Трампа последовало за введением КНР дополнительных пошлин на ввоз американских товаров объемом 75 миллиардов долларов в год. Дополнительные пошлины на 5078 наименований товаров вступят в силу с 1 сентября и 15 декабря. Этот шаг является ответом на решение США ввести пошлины в 10% на ввоз китайских товаров объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября и 15 декабря.
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Обострение отношений США и КитаяГонконгская фондовая биржаДональд ТрампКитайСШАВ миреЭкономика
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