Российский университет принял участие в образовательной выставке в Алеппо

АЛЕППО (Сирия), 26 авг - РИА Новости. Белгородский технологический университет имени Шухова стал первым высшим учебным заведением из России, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо, рассказал журналистам представитель торговой палаты города Али Туркмани.

"Есть представители российского вуза, они участвуют в выставке в первый раз. Мы надеемся, что на следующий год российских вузов будет больше. Каждый год абитуриенты ждут нашу выставку, это видно в их горящих глазах, по тому, как много молодых людей её посещают и сколько из них подают заявки в университет", - сказал собеседник.

Представитель Белгородского технологического университета Яфор Фозорвиш рассказал, что в вузе разработали специальную программу подготовки и обучения для сирийских студентов. Сам Фозорвиш родился в Сирии, окончил университет имени Шухова, а теперь помогает соотечественникам поступить туда.

"Соискатель должен закончить все 12 классов школы. Далее он обращается к нам, мы помогаем ему получить приглашение в университет, затем он сдаёт предварительный экзамен и в течение года будет обучаться русскому языку в России. Потом каждый студент выбирает свое направление, свой факультет и уже обучается наравне с другими студентами", - сказал он.