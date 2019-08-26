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РИА Новости
Война в Сирии

Российский университет принял участие в образовательной выставке в Алеппо

05:04 26.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо
АЛЕППО (Сирия), 26 авг - РИА Новости. Белгородский технологический университет имени Шухова стал первым высшим учебным заведением из России, принявшим участие в образовательной выставке для абитуриентов в сирийском Алеппо, рассказал журналистам представитель торговой палаты города Али Туркмани.
"Есть представители российского вуза, они участвуют в выставке в первый раз. Мы надеемся, что на следующий год российских вузов будет больше. Каждый год абитуриенты ждут нашу выставку, это видно в их горящих глазах, по тому, как много молодых людей её посещают и сколько из них подают заявки в университет", - сказал собеседник.
Представитель Белгородского технологического университета Яфор Фозорвиш рассказал, что в вузе разработали специальную программу подготовки и обучения для сирийских студентов. Сам Фозорвиш родился в Сирии, окончил университет имени Шухова, а теперь помогает соотечественникам поступить туда.
"Соискатель должен закончить все 12 классов школы. Далее он обращается к нам, мы помогаем ему получить приглашение в университет, затем он сдаёт предварительный экзамен и в течение года будет обучаться русскому языку в России. Потом каждый студент выбирает свое направление, свой факультет и уже обучается наравне с другими студентами", - сказал он.
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Выставка в Алеппо проходит в третий раз, в ней принимают участие все крупнейшие высшие учебные заведения Сирии. В 2019 году организаторы пригласили представителей ведущих компаний страны. Таким образом, абитуриенты могут подобрать себе здесь университет, а уже получившие образование - найти работу. За три дня выставку посетили около 15 тысяч человек.
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