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РИА Новости

Отделения "Почты России" могут стать алкомаркетами и аптеками

05:01 26.08.2019 (обновлено: 13:42 26.08.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрилавок с пивом в отделении "Почты России" в поселке Абрам-Мыс Кольского района Мурманской области
Прилавок с пивом в отделении Почты России в поселке Абрам-Мыс Кольского района Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
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Прилавок с пивом в отделении "Почты России" в поселке Абрам-Мыс Кольского района Мурманской области. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета "Известия".
Соответствующие расчеты содержатся в новой концепции "Почты России", которую компания уже направила на согласование в Минфин и Минкомсвязи.
Главной причиной изменений указывается замена традиционных писем электронными, а также прогноз падения объема корреспонденции в мировых масштабах в 1,5 раза к 2023 году.
В связи с этим "Почта России" планирует создать так называемые Центры притяжения, изменив функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек. Таким образом, изменения затронут порядка 80 процентов всех отделений компании.
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Так, "Почта России" планирует оказывать в модернизированных отделениях финансовые услуги, продавать лекарства и товары народного потребления, включая алкоголь, оказывать государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги.
Для реализации своего плана компания просит выделить 85 миллиардов рублей, из которых 66,4 миллиарда — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей — для расширения площадей отделений.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПродавец выставляет пиво на прилавок в отделении "Почты России" в поселке Междуречье Кольского района Мурманской области
Продавец выставляет пиво на прилавок в отделении Почты России в поселке Междуречье Кольского района Мурманской области
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Продавец выставляет пиво на прилавок в отделении "Почты России" в поселке Междуречье Кольского района Мурманской области
Кроме того, в рамках новой концепции "Почта России" планирует создать новые виды отделений, в частности ППС (пункт почтовой связи) на арендованных площадях, ПОПС (передвижные отделения) и МОПС (модульные отделения).
Как сообщил изданию источник, знакомый с новым документом, "Почта России" может столкнуться с большой проблемой с точки зрения финансирования своих планов, поскольку компания хочет получить из бюджета значительные средства на развитие непрофильной для нее деятельности.
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РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Интересно, а сколько же миллиардов из этих бюджетных денег они планируют выделить руководству на премии?
26 августа, 05:40
НпНе помню dedushka
294304106
Очевидно - аппарат управления Почты России существует в своё мирке. Им бы полугодовую стажировку в почтовых отделениях по городам и весям пройти - глядишь и почта заработает как от неё требуется ... или совсем загнётся с такими-то профи своего дела...
26 августа, 05:40
zztproc
26161104
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