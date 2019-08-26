Отделения "Почты России" могут стать алкомаркетами и аптеками

Прилавок с пивом в отделении "Почты России" в поселке Абрам-Мыс Кольского района Мурманской области. Архивное фото

Прилавок с пивом в отделении "Почты России" в поселке Абрам-Мыс Кольского района Мурманской области

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета " "Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медицинских учреждений, пишет газета " Известия ".

Соответствующие расчеты содержатся в новой концепции "Почты России", которую компания уже направила на согласование в Минфин и Минкомсвязи.

Главной причиной изменений указывается замена традиционных писем электронными, а также прогноз падения объема корреспонденции в мировых масштабах в 1,5 раза к 2023 году.

В связи с этим "Почта России" планирует создать так называемые Центры притяжения, изменив функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тысяч человек. Таким образом, изменения затронут порядка 80 процентов всех отделений компании.

Так, "Почта России" планирует оказывать в модернизированных отделениях финансовые услуги, продавать лекарства и товары народного потребления, включая алкоголь, оказывать государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги.

Для реализации своего плана компания просит выделить 85 миллиардов рублей, из которых 66,4 миллиарда — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 миллиарда — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 миллиарда рублей — для расширения площадей отделений.

Кроме того, в рамках новой концепции "Почта России" планирует создать новые виды отделений, в частности ППС (пункт почтовой связи) на арендованных площадях, ПОПС (передвижные отделения) и МОПС (модульные отделения).