Зенитчики ВВО на учениях в Бурятии уничтожили крылатые ракеты "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Зенитчики мотострелкового соединения Восточного военного округа из Приморья в рамках учений провели боевые пуски ракет на полигоне Телемба в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО.

Расчеты ЗРК "БУК" подготовили и замаскировали позиции, в том числе запасные и ложные, организовали систему управления.