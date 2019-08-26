Зенитчики ВВО на учениях в Бурятии уничтожили крылатые ракеты "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Зенитчики мотострелкового соединения Восточного военного округа из Приморья в рамках учений провели боевые пуски ракет на полигоне Телемба в Бурятии, сообщает пресс-служба ВВО.
Расчеты ЗРК "БУК" подготовили и замаскировали позиции, в том числе запасные и ложные, организовали систему управления.
"Военнослужащие уничтожили группу воздушных целей, имитирующих различные типы крылатых ракет условного противника, выпущенных по стратегически важным объектам... Расчеты выполнили около 30 боевых пусков, успешно поразив специальные мишени "Саман", - говорится в сообщении.