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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Вологодской области вспомнят жертв лагеря смерти Ясеновац

04:30 26.08.2019 (обновлено: 11:58 26.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей МихеевЦикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
Цикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
© РИА Новости / Алексей Михеев
ВОЛОГДА, 26 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Выставка "Бессмертные", посвященная одной из самых страшных сетей фашистских лагерей смерти, откроется в понедельник в Белозерске при поддержке Русской и Сербской православных церквей, сообщили РИА Новости ее организаторы.
Сеть концентрационных лагерей Ясеновац, находившаяся на территории так называемого "Независимого государства Хорватия" во время Второй мировой войны, существовала с 1941 по 1945 годы. Члены ультраправой фашистской организации усташей уничтожили здесь более 700 тысяч сербов, евреев и цыган. Сербская православная церковь прославила всех жертв террора в лике святых и совершает их память дважды в год - в сентябре и апреле. По словам организаторов выставки "Бессмертные", ее открытие именно в Вологодской области глубоко символично - здесь во время войны находились несколько концлагерей для военнопленных, а в годы "Большого террора" тысячи жителей региона были расстреляны.
© РИА Новости / Алексей МихеевЦикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
Цикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
© РИА Новости / Алексей Михеев
Цикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
"Широко почитаемый и в России сербский святитель Николай Велимирович оставил нам три завета: не мстить, то есть не отвечать злом на зло, славить своих мучеников и свидетельствовать о них миру", - говорит правящий архиерей Пакрацко-Славонской епархии Сербской православной церкви епископ Йован (Чулибрк), который первый поднял тему памяти жертв концлагеря на международном уровне.
На выставке будут представлены репродукции картин насельницы Ясеновацкого монастыря святого Иоанна Предтечи монахини Марии (Антич), а также фотографии историка и ведущего радио ВЕРА Алексея Пичугина, запечатлевшего современную жизнь Ясеновца. Среди выставочных экспонатов будут и репродукции сохранившихся фотографий концлагеря.
© РИА Новости / Алексей МихеевЦикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
Цикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
© РИА Новости / Алексей Михеев
Цикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
"Мать Мария пишет картины в стиле, близком к иконописи. Здесь можно увидеть изображения новомучеников в пламени стога сена (усташи развлекались тем, что сжигали людей в стогах заживо), вот новомученики в раю, здесь угадываются холмы, где они похоронены - а на картине они как живые. На других ее картинах изображены "тополь ужаса", огромное дерево, на котором распинали девушек и женщин, озеро, в котором заживо топили людей, страдающие цыгане, среди которых можно увидеть и страдающего Христа", - рассказывает священник Орской епархии Русской православной церкви Максим Бражников.
Из всех жертв лагеря смерти уцелело немногим больше 10 тысяч человек, на тот момент детей - всех их вызволила из Ясеновца австрийская подданная Диана Будесавлевич, жена высокопоставленного хорватского государственного деятеля. Позднее все документы и записи о ее подвиге были частью засекречены, а частью уничтожены югославскими спецслужбами.
© РИА Новости / Алексей МихеевЦикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
Цикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
© РИА Новости / Алексей Михеев
Цикл работ монахини Марии Антич о новомучениках концлагеря Ясеновац
Выставка продлится три дня в здании областного краеведческого музея.
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