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РИА Новости
Культура

Опрос показал, как россияне относятся к номерам с животными в цирке

04:04 26.08.2019 (обновлено: 06:33 26.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНаездник Юрий Володченков на арене цирка Чинизелли в Санкт-Петербурге.
Наездник Юрий Володченков на арене цирка Чинизелли в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более половины россиян считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными, 41% противоположного мнения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, более половины россиян (53%) считают, что в цирке обязательно должны быть номера с животными - в основном это люди от 45 до 59 лет (64%) и старше 60 лет (62%), еще 41% граждан придерживается обратного мнения - преимущественно молодежь от 18 до 24 лет (68%) и от 25 до 34 лет (57%), еще 3% выразили безразличие к вопросу.
Как указано в материалах, обычно в цирке россиянам нравятся клоуны (24%) и выступления животных (24%), еще 18% респондентов привлекают акробатические номера, а 11% опрошенных нравится сама атмосфера цирка — праздничная, веселая, радостная и красочная, 6% восхищаются воздушными гимнастами, еще 5% сказали, что в цирке им нравится все.
В вопросе, что может не нравиться в цирке, респонденты чаще всего отмечают, что такого в принципе нет (28%). При этом 15% россиян настораживают выступления с животными и то, что цирковых животных дрессируют, а также то, что они живут в неволе и этим вызывают жалость. Еще 9% не приемлют жестокого обращения с животными, 6% опрошенных не нравятся клоуны, а 5% — антисанитарные условия, грязь и неприятный запах.
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По результатам исследования, в целом россиянам чаще всего в одинаковой степени нравятся все цирковые номера (36%), чаще всего об этом говорят люди от 45 до 59 лет (42%) и от 60 лет (44%). При этом 27% россиян восхищаются номерами акробатов и эквилибристов, еще одной пятой больше всего нравятся номера воздушных гимнастов (22%), а 19% любят наблюдать за фокусниками и иллюзионистами. Также в топ любимых цирковых номеров россиян входят выступления клоунов (15%) и дрессированных диких животных (12%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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