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РИА Новости

На Камчатке атомные подлодки провели незаметный выход из пункта базирования

03:58 26.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка проекта 949
Атомная подводная лодка проекта 949
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Атомная подводная лодка проекта 949. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Экипажи двух атомных подводных лодок на главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - Вилючинске на Камчатке - провели учения по скрытному выводу субмарин из пункта постоянного базирования, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"В ходе учения расчеты радиационной, химической и биологической защиты объединения применили специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова", - сказал Воскресенский.
Кроме того, боевые пловцы отряда ПДСС нашли и уничтожили подводные тайники и закладки диверсантов условного противника.
В учениях приняли участие атомные подводные крейсера проектов 671 и 949А, буксиры отряда обеспечения, скоростные специальные плавсредства и более 50 военнослужащих.
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииКамчаткаВилючинскВладивостокБезопасность
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