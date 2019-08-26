На Камчатке атомные подлодки провели незаметный выход из пункта базирования

ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Экипажи двух атомных подводных лодок на главной базе подводных сил Тихоокеанского флота - Вилючинске на Камчатке - провели учения по скрытному выводу субмарин из пункта постоянного базирования, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"В ходе учения расчеты радиационной, химической и биологической защиты объединения применили специальную аэрозольную завесу, а военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова", - сказал Воскресенский.

Кроме того, боевые пловцы отряда ПДСС нашли и уничтожили подводные тайники и закладки диверсантов условного противника.