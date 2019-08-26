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РИА Новости
Культура

Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве

03:37 26.08.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСлон во время циркового номера новой программы "Браво" на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве
Слон во время циркового номера новой программы Браво на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Слон во время циркового номера новой программы "Браво" на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте расположился Китай (19%), а на третьем - Франция (11%). Помимо этого, российские граждане отметили США (3%), Канаду (3%), Италию (2%) и Германию (2%). Каждый опрошенный мог назвать до трех вариантов.
При этом 54% опрошенных затруднились дать ответ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Артисты в шоу Королевский цирк в Цирке Никулина на Цветном бульваре.
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