Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте расположился Китай (19%), а на третьем - Франция (11%). Помимо этого, российские граждане отметили США (3%), Канаду (3%), Италию (2%) и Германию (2%). Каждый опрошенный мог назвать до трех вариантов.
При этом 54% опрошенных затруднились дать ответ.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 21 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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