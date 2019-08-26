Треть россиян считает свою страну лучшей в цирковом искусстве

Слон во время циркового номера новой программы "Браво" на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве. Архивное фото

Слон во время циркового номера новой программы "Браво" на арене Московского цирка Никулина на Цветном бульваре в Москве

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте - Китай (его считают лучшим 19% россиян), а на третьем - Франция (11%), свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, треть россиян (33%) считает свою страну лучшей в цирковом искусстве, на втором месте расположился Китай (19%), а на третьем - Франция (11%). Помимо этого, российские граждане отметили США (3%), Канаду (3%), Италию (2%) и Германию (2%). Каждый опрошенный мог назвать до трех вариантов.

При этом 54% опрошенных затруднились дать ответ.