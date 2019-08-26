Большинство россиян хоть раз посещали цирковые представления

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Большинство россиян (88%) хотя бы раз посещали цирковые представления, но лишь 18% были в цирке недавно, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, большинство россиян (88%) когда-либо бывали в цирке, однако лишь 18% посещали его не позднее двух лет назад - в основном это граждане от 25 до 34 лет (25%) и от 35 до 44 лет (23%). Еще 28% в последний раз посещали цирк от трех до десяти лет назад, а 42% не были в цирке более десяти лет.

При этом, как указано в опросе, никогда не бывали на цирковых представлениях 11% россиян - среди них в основном респонденты от 18 до 24 лет (19%) и от 25 до 34 лет (20%).