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РИА Новости

Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин

03:30 26.08.2019 (обновлено: 11:59 26.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушки на ВДНХ
Девушки на ВДНХ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Пропорция "мужчины — женщины" в России будет сохраняться с перевесом в сторону женщин в долгосрочной перспективе, единственный регион, где мужчин по-прежнему будет больше — Чукотка, говорится в прогнозе Росстата до 2036 года. Эксперты связывают такое соотношение с более высокими рисками смертности мужчин.
По данным ведомства, в текущем году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет одна тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки, где ситуация обратная — на одну тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их и вовсе будет 813. Кроме того, Росстат предполагает, что с 2031 года мужчин станет чуть больше, чем женщин, и на Камчатке.
"Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0-4 года на одну тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20-25 годам, когда на одну тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется. Таким образом, вопрос в более высоких рисках мужской смертности", — рассказал РИА Новости доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.
Таким образом, к 60 годам две женщины претендуют на одного мужчину, происходит вынужденная демографическая деформация общества, добавил эксперт.
Дети из многодетной семьи
23 августа, 03:30РИА Новости
Росстат рассказал о финансовом положении многодетных семей в России
"И в итоге общество переходит от семьи традиционного типа к партнерской, в которой муж и жена имеют равное количество прав и имеют одинаковое влияние на принятие решения", — заключил Тимофеев.
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Здоровье - ОбществоКамчаткаРосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
А где они в России целую тысячу МУЖЧИН нашли??? Разве что на Кавказе....
26 августа, 07:16
Екатерина Горобец
425341013228
"Изначально рождается примерно одинаковое количество мальчиков и девочек... К 60 годам на 1 мальчика приходится 2 девочки." Это слова эксперта и из них можно сделать вывод, что как минимум половина мужчин не доживает до 60. Как вообще принимались решение о пенсионном возрасте?
26 августа, 07:41
bboba608
21010312011
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