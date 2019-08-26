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РИА Новости

Роскосмос проведет эксперимент по лазерной связи между МКС и "Прогрессом"

03:28 26.08.2019 (обновлено: 10:44 26.08.2019)
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© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинРоссийские космические корабли "Союз" и "Прогресс" на фоне нашей планеты
Российские космические корабли Союз и Прогресс на фоне нашей планеты
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. "Роскосмос" проведет эксперимент по лазерной связи между грузовым кораблем "Прогресс" и Международной космической станцией в 2023 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"По эксперименту "ЭКОЛИНС" (линия связи "МКС - Прогресс") сейчас завершена стадия технического проектирования, и эксперимент ориентировочно запланирован на 2023 год", - сказали в пресс-службе.
Эксперимент подразумевает передачу информации в цифровой форме в пучке лазерного излучения между станцией и грузовым кораблем.
На сайте головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш указано, что всего предполагается проведение 20-30 сеансов связи на разных дистанциях - от 10 километров до 4 тысяч километров. Суммарная продолжительность сеансов связи составит не менее 10-15 часов.
Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
7 февраля 2018, 10:30РИА Новости
Поработали на рекорд: российские космонавты заменили на МКС модуль связиКадры рекордной космической прогулки российских космонавтов Александра Мисуркина и Антона Шкаплерова - в фотоленте Ria.ru.
Ранее сообщалось, что в рамках другого эксперимента "СЛС-2" (система лазерной связи), который ориентировочно запланирован на 2021 год, будет протестирована лазерная связь МКС с Землей, а в последующем - со спутником на геостационарной орбите.
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Космос - РИА НаукаРоскосмосПрогресс (космический корабль)ЦНИИМАШ
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