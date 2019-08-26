Роскосмос проведет эксперимент по лазерной связи между МКС и "Прогрессом"

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. "Роскосмос" проведет эксперимент по лазерной связи между грузовым кораблем "Прогресс" и Международной космической станцией в 2023 году, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"По эксперименту "ЭКОЛИНС" (линия связи "МКС - Прогресс") сейчас завершена стадия технического проектирования, и эксперимент ориентировочно запланирован на 2023 год", - сказали в пресс-службе.

Эксперимент подразумевает передачу информации в цифровой форме в пучке лазерного излучения между станцией и грузовым кораблем.

На сайте головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш указано, что всего предполагается проведение 20-30 сеансов связи на разных дистанциях - от 10 километров до 4 тысяч километров. Суммарная продолжительность сеансов связи составит не менее 10-15 часов.