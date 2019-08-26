Норвегия проведет проверку Севморпути

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия"

По ее словам, Осло не имеет представления о том, как Россия намерена обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы.

"Насколько я вижу, у Севморпути есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы", — сказала министр.

Она добавила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для Северного морского пути.

"Нам еще предстоит изучить эту возможность, учитывая суверенитет Норвегии над островом, а также влияние Севморпути на окружающую среду и соответствие требованиям экологов" — пояснила глава МИД страны.

Как отмечает издание, в посольстве России в Осло заявили, что Москва не собирается использовать трассу совместно со скандинавским государством, поскольку этот маршрут считается национальной транспортной артерией России.