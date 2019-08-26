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РИА Новости

Норвегия проведет проверку Севморпути

03:29 26.08.2019 (обновлено: 07:48 26.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКарское море
Карское море
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Карское море. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
По ее словам, Осло не имеет представления о том, как Россия намерена обеспечить безопасность судоходства в арктических водах на всем протяжении трассы.
"Насколько я вижу, у Севморпути есть серьезные проблемы в отношении всего: от поисково-спасательных работ и недостаточной инфраструктуры на всем протяжении трассы до крайне сурового климата. Это сильно усложняет задачу сделать этот маршрут выгодным и коммерчески успешным, как многие того хотели бы", — сказала министр.
Она добавила, что Норвегия не рассматривала возможность предоставить порты Шпицбергена для Северного морского пути.
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"Нам еще предстоит изучить эту возможность, учитывая суверенитет Норвегии над островом, а также влияние Севморпути на окружающую среду и соответствие требованиям экологов" — пояснила глава МИД страны.
Как отмечает издание, в посольстве России в Осло заявили, что Москва не собирается использовать трассу совместно со скандинавским государством, поскольку этот маршрут считается национальной транспортной артерией России.
"Норвегия, насколько можно судить, присматривается к возможностям, которые постепенно будут открываться по мере обустройства трассы, но остается при этом сторонним наблюдателем", — заключил старший советник дипведомства Владимир Исупов.
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Северный морской путьМИД НорвегииМоскваНорвегияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Кажется кто то скурил учебник географии, вместо его использования по назначению. Зачем России порт на острове Шпицбергене, когда у неё есть Мурманск? Инспектировать она собралась, территориальные воды России))) Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
26 августа, 05:20
ВВВячеслав Вячеславович
305120004
А кто-то заставляет Норвегию использовать такой невыгодный и коммерчески неуспешный Севморпуть? И наверняка дома с экологией не все в порядке, пусть дома и инспектируют
26 августа, 04:55
Ирина Зеленая
242100004
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