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РИА Новости

ВВС Израиля ответили на ракетный обстрел с территории сектора Газа

02:48 26.08.2019
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкРакетный удар Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа. 13 ноября 2018
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. Израильская авиация атаковала базу боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.
Вечером в воскресенье военные отчитались о перехвате двух из трех ракет, летевших в направлении приграничных израильских населенных пунктов, включая город Сдерот.
"В ответ... боевые самолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд целей на военной базе ХАМАС в северной части сектора Газа, включая офис командира батальона ХАМАС", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.
Самолет F-15C Eagle ВВС Израиля
22 августа, 01:38РИА Новости
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На ХАМАС израильтяне традиционно возлагают ответственность за любые агрессивные действия с территории сектора Газа, требуя от исламистов обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими фракциями.
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Обострение палестино-израильского конфликтаВВС ИзраиляХамасИзраильВ мире
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