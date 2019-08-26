ВВС Израиля ответили на ракетный обстрел с территории сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 авг - РИА Новости. Израильская авиация атаковала базу боевиков из правящего в секторе Газа движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел с территории палестинского анклава, сообщила армейская пресс-служба.

Вечером в воскресенье военные отчитались о перехвате двух из трех ракет, летевших в направлении приграничных израильских населенных пунктов, включая город Сдерот.

"В ответ... боевые самолеты Армии обороны Израиля атаковали ряд целей на военной базе ХАМАС в северной части сектора Газа, включая офис командира батальона ХАМАС", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших с палестинской стороны не поступало.