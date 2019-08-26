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РИА Новости

В штабе Квицинии заявили об испорченных бюллетенях на выборах главы Абхазии

02:24 26.08.2019 (обновлено: 10:41 26.08.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыборы президента Абхазии в Москве
Выборы президента Абхазии в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СУХУМ, 26 - РИА Новости. Начальник штаба оппозиционера Алхаса Квицинии на выборах президента Абхазии Беслан Эшба заявил о большом числе испорченных бюллетеней, а также что у штаба "есть замечания" к проведению выборов.
"Очень большое количество, по нашим данным, порядка 4 тысяч испорченных бюллетеней. Из 82 тысяч (проголосовавших)... Тоже вызывает определенные сомнения", - заявил Эшба журналистам.
Они отметил, что у штаба "есть замечания" к проведению выборов.
По его данным, пока не ясно, кто из кандидатов проходит во второй тур. "Разница между кандидатами минимальная", - заявил он. По его словам, Квициния "занимает второе или третье место".
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По его словам, сейчас ведется подсчет голосов по последнему участку в Сухуме в округе 3. "Он решающий... Будем надеяться на честный подсчет голосов", - заявил Эшба, добавив, что на участке есть наблюдатели от их штаба, жалоб от них пока не поступало.
"ЦИК должен объявить справедливые результаты. Если ЦИК сошлется на данные, которые нам неизвестны или они будут недоказуемы... Мы не говорим, что будут фальсификации, но мы говорим, что будут применены какие-то технологии", - добавил он.
Ранее в ЦИК сообщили РИА Новости, что предварительные результаты планируется объявить в полдень. По данным ЦИК, которые транслируются в штабах кандидатов, на выборах лидирует действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба с 26,6%, оппозиционер Алхас Квициния (24,6%) и советник министра Олег Аршба (24,9%) борются за выход во второй тур.
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