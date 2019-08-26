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РИА Новости

Президент Боливии попросил у G7 помощи в борьбе с пожарами

02:17 26.08.2019 (обновлено: 06:32 26.08.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Боливии Эво Моралес . Архивное фото
САНТА-КРУС (Боливия), 26 авг - РИА Новости. Власти Боливии пригласили лидеров G7 посетить страну и на деле продемонстрировать свое желание помочь в борьбе с лесными пожарами, бушующими в Амазонии, следует из заявления боливийского президента Эво Моралеса в Twitter.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран G7 едины во мнении, что необходимо помочь странам Амазонии в связи с лесными пожарами, конкретные меры поддержки прорабатываются.
"Приветствуем позицию G7, которая заявила о желании срочно помочь странам, затронутым пожаром в Амазонии. Приглашаем президента Эммануэля Макрона и его коллег приехать в Боливию, чтобы исполнить обещания по сотрудничеству", - написал Моралес.
Президент также сообщил, что приостанавливает предвыборную кампанию из-за ситуации с пожарами. Выборы главы государства в Боливии должны состояться 20 октября.
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Ранее министр окружающей среды и водных ресурсов Боливии Карлос Ортуньо сообщил, что число очагов существенно сократилось за неделю - с более чем 8 тысяч 17 августа до всего 857.
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Эммануэль МакронG7Эво МоралесБоливияTwitterВ мире
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