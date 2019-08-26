Хайко Маас отверг призывы немецких политиков улучшить отношения с Россией

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Премьер-министры четырех федеральных земель Гемании призвали главу МИД страны Хайко Мааса улучшить отношения с Россией, однако он отверг их предложения, пишет газета Премьер-министры четырех федеральных земель Гемании призвали главу МИД страны Хайко Мааса улучшить отношения с Россией, однако он отверг их предложения, пишет газета Welt

По мнению немецких политиков, Москва должна быть представлена в группе семи.

Так, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что для диалога с Москвой нужно "больше форматов", а отсутствие контактов, по его словам, не идет на пользу. При этом он не стал говорить, что Россия обязательно должна быть представлена в G7.

В свою очередь, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов заявил, что Запад проявил бы дальновидность, если бы пошел на возобновление переговоров с Мосвой, в частности, в формате G8.

Помимо этого, премьер Бранденбурга Дитмар Войдке подчеркнул, что диалог с Россией сейчас особенно важен на фоне ликвидации ДРСМД.

С мнением коллег также согласился глава правительства Саксонии-Анхальта Райнер Хазелоф. Он усомнился в разумности отсутствия Москвы на важных саммитах и санкциях против нее.

Однако, пишет издание, министр иностранных дел Германии отверг заявления премьеров федеральных земель и заявил, что вопрос возвращения России в формат "Большой восьмерки" не разрешится, пока ничего не изменится "в ситуации с Крымом и Восточной Украиной". Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.