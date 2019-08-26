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РИА Новости

Хайко Маас отверг призывы немецких политиков улучшить отношения с Россией

02:01 26.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Премьер-министры четырех федеральных земель Гемании призвали главу МИД страны Хайко Мааса улучшить отношения с Россией, однако он отверг их предложения, пишет газета Welt.
По мнению немецких политиков, Москва должна быть представлена в группе семи.
Так, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что для диалога с Москвой нужно "больше форматов", а отсутствие контактов, по его словам, не идет на пользу. При этом он не стал говорить, что Россия обязательно должна быть представлена в G7.
В свою очередь, премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов заявил, что Запад проявил бы дальновидность, если бы пошел на возобновление переговоров с Мосвой, в частности, в формате G8.
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Помимо этого, премьер Бранденбурга Дитмар Войдке подчеркнул, что диалог с Россией сейчас особенно важен на фоне ликвидации ДРСМД.
С мнением коллег также согласился глава правительства Саксонии-Анхальта Райнер Хазелоф. Он усомнился в разумности отсутствия Москвы на важных саммитах и санкциях против нее.
Однако, пишет издание, министр иностранных дел Германии отверг заявления премьеров федеральных земель и заявил, что вопрос возвращения России в формат "Большой восьмерки" не разрешится, пока ничего не изменится "в ситуации с Крымом и Восточной Украиной". Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель". Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году.
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Хайко МаасG7ТюрингияСаксония-АнхальтСаксонияБранденбургМИД ГерманииG8ГерманияРоссияВ мире
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