Депутат Госдумы прокомментировал выборы президента в Абхазии

СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Выборы президента Абхазии прошли открыто и честно, делегация Госдумы РФ не зафиксировала существенных нарушений, сообщил РИА Новости депутат ГД Андрей Чернышев.

Он сообщил, что в делегацию Госдумы вошли семь депутатов. Разбившись на две группы, они посетили в день голосования около 30 участков, в том числе удаленные.

"Отмечу абсолютную открытость выборов. Нас встречали дружелюбно, от нас ничего не скрывали - ни члены избиркомов, ни наблюдатели", - рассказал РИА Новости депутат.

Он обратил внимание, что на городских участках были наблюдатели от всех девяти кандидатов, и даже на одном из отдаленных участков было трое наблюдателей от основных кандидатов.

"То есть везде каждый претендент имел наблюдателя, даже отдаленные участки", - отметил Чернышев. По его оценке, это обеспечило контроль за выборами.

При этом депутат отметил дружелюбие и доверие наблюдателей по отношению друг к другу, отсутствие агрессии, подозрительности.

"Основные нарушения, их было всего несколько - это фотографирование бюллетеней в кабинках для голосований. Но раньше это носило массовый характер, в этот раз были буквально единицы - три-четыре случая. Больше никаких нарушений нет", - заявил РИА Новости депутат.

Он отметил также, что за пост президента боролись достаточно серьезные политики. "У каждого есть своя группа поддержки, каждый пользуется уважением в обществе. За каждым есть какие-то достаточно серьезные силы внутри абхазского общества. Но в день голосования отмечается взаимное уважение", - сказал Чернышев.

При общении с избирателями он отмечал, что "любой из кандидатов не имеет на сегодня 50%".