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РИА Новости

Депутат Госдумы прокомментировал выборы президента в Абхазии

01:39 26.08.2019 (обновлено: 10:41 26.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы в Абхазии
Президентские выборы в Абхазии
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президентские выборы в Абхазии
СУХУМ, 26 авг - РИА Новости. Выборы президента Абхазии прошли открыто и честно, делегация Госдумы РФ не зафиксировала существенных нарушений, сообщил РИА Новости депутат ГД Андрей Чернышев.
Он сообщил, что в делегацию Госдумы вошли семь депутатов. Разбившись на две группы, они посетили в день голосования около 30 участков, в том числе удаленные.
"Отмечу абсолютную открытость выборов. Нас встречали дружелюбно, от нас ничего не скрывали - ни члены избиркомов, ни наблюдатели", - рассказал РИА Новости депутат.
Он обратил внимание, что на городских участках были наблюдатели от всех девяти кандидатов, и даже на одном из отдаленных участков было трое наблюдателей от основных кандидатов.
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"То есть везде каждый претендент имел наблюдателя, даже отдаленные участки", - отметил Чернышев. По его оценке, это обеспечило контроль за выборами.
При этом депутат отметил дружелюбие и доверие наблюдателей по отношению друг к другу, отсутствие агрессии, подозрительности.
"Основные нарушения, их было всего несколько - это фотографирование бюллетеней в кабинках для голосований. Но раньше это носило массовый характер, в этот раз были буквально единицы - три-четыре случая. Больше никаких нарушений нет", - заявил РИА Новости депутат.
Он отметил также, что за пост президента боролись достаточно серьезные политики. "У каждого есть своя группа поддержки, каждый пользуется уважением в обществе. За каждым есть какие-то достаточно серьезные силы внутри абхазского общества. Но в день голосования отмечается взаимное уважение", - сказал Чернышев.
При общении с избирателями он отмечал, что "любой из кандидатов не имеет на сегодня 50%".
Абхазии в воскресение прошли выборы президента. ЦИК республики признал их состоявшимися, так как был преодолен рубеж явки в 50%. По данным на момент закрытия участков, она составила более 56%. Официальные итоги ожидаются в 12.00.
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