На Камчатке в районе вулкана Горелый пропала туристка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Камчатские спасатели ищут туристку, которая пропала в воскресенье во время восхождения на вулкан Горелый, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

Во время спуска группа из 29 человек растянулась по тропе, проходящей по гребню вулкана. Погодные условия ухудшились, видимость была не более десяти метров. После спуска с вулкана туристы обнаружили, что одного человека не хватает.

На поиски направлены спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России и специалисты поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае — всего 17 человек на трех единицах техники.

На месте происшествия ведутся поисковые работы. В районе поисков отмечаются неблагоприятные погодные условия.