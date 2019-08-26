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РИА Новости
Туризм

На Камчатке в районе вулкана Горелый пропала туристка

01:16 26.08.2019 (обновлено: 01:51 26.08.2019)
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© РИА Новости / Александр ПирагисВулкан Горелый
Вулкан Горелый
© РИА Новости / Александр Пирагис
Вулкан Горелый
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Камчатские спасатели ищут туристку, которая пропала в воскресенье во время восхождения на вулкан Горелый, сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
Во время спуска группа из 29 человек растянулась по тропе, проходящей по гребню вулкана. Погодные условия ухудшились, видимость была не более десяти метров. После спуска с вулкана туристы обнаружили, что одного человека не хватает.
На поиски направлены спасатели Камчатского спасательного центра МЧС России и специалисты поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае — всего 17 человек на трех единицах техники.
На месте происшествия ведутся поисковые работы. В районе поисков отмечаются неблагоприятные погодные условия.
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Остальные туристы, входящие в группу, доставлены в Петропавловск-Камчатский. В МЧС подчеркивают, что туристическая группа не была зарегистрирована в спасательном ведомстве.
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