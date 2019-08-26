Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-26T00:55Z
https://ria.ru/20190826/1557893687.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155717/76/1557177606_0:14:1119:643_1036x0_80_0_0_a7a0aa1cbacfbe29793048a2b41169d9.jpg
РИА Новости

Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

00:55 26.08.2019
553
© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушили, за прошедшие сутки выросла на 5,9 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.
Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 109 лесных пожаров на площади 50,1 тысячи гектаров.
"На 00.00 мск 26.08.2019 на территории Российской Федерации действовали 70 лесных пожаров на площади 56 082 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки в России были ликвидированы 55 лесных пожаров на площади 2,9 тысячи гектаров.
Тушение лесных пожаров
23 августа, 16:06РИА Новости
В Авиалесоохране отметили снижение пожароопасности в Сибири
Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 47 пожаров на землях лесного фонда площадью 25,6 тысячи гектаров. Еще три пожара площадью 13,5 тысячи гектаров тушили на Чукотке.
В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Лесные пожары
24 августа, 12:00
000943
Дмитрий МедведевДмитрий КобылкинВладимир ПутинКрасноярский крайРоссияБезопасностьПроисшествия
Рекомендуем
Пенза
Пензенская область вошла в число лидеров по снижению неформальной занятости
РИА
Новости
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии попросил у G7 помощи в борьбе с пожарами
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров поддержал идею использовать народные промыслы в городской среде
Лента
новостей
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Фестиваль "Таврида — АРТ" в Крыму прошел без происшествий
Кинопроектор
На международном кинофестивале в Оренбуржье покажут 65 фильмов
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Число зрителей на "Таврида — АРТ" превзошло ожидания, заявили организаторы
Пустой кошелек
МЭР ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Вид на Тамбов
Проекты тамбовской молодежи завоевали 2 гранта на фестивале "Таврида – АРТ"
Зарубежные страны. Великобритания
МИД предупредил россиян о задержках в движении поездов в лондонском метро
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
КЧР получила 14 автомобилей для комфортной перевозки пожилых людей
Ликвидация лесных пожаров
На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
Рабочая встреча на полях саммита G7 в Биаррице, Франция
Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган намерен обсудить с Путиным нарушения перемирия в Идлибе
Город Алеппо в Сирии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Apple выделит средства на восстановление лесов Амазонии после пожаров
00:47Пользователи Facebook из ряда стран сообщили о сбое в работе соцсети
00:44Пушков прокомментировал слова Порошенко об украинском флаге над Донецком
00:33Эксперты оценили масштаб "кадровой ямы" в России
00:31ГТЛК прорабатывает вывод самолетов МС-21 на экспортные рынки
00:30ГТЛК планирует профинансировать поставку российских Ми-171А2 в Индию
00:13Корабль с роботом "Федором" вновь попытаются пристыковать к МКС
23:53Спецпосланник США опроверг сообщения о параметрах соглашения с "Талибаном"
23:51В Севастополе пенсионерка умерла у больницы, не дождавшись помощи врачей
23:49Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
23:46Ливан попросил СБ ООН оказать эффективное давление на Израиль
23:45Власти помогут детям, родители которых погибли после камнепада в Дагестане
23:42У берегов Камчатки произошло землетрясение
23:41Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
23:35У двух британок обнаружили рак благодаря их собакам
23:33В Латакии прогремел взрыв
23:10Чехия готова ежегодно принимать 40 тысяч работников с Украины
23:06В Чехии расследуют инцидент с Boeing, прилетевшим из Греции на одном моторе
22:59Норвежские сейсмологи объяснили второй взрыв в день ЧП под Северодвинском
22:56СПЧ попросил полицию проверить сообщения о нападении на бездомных в Москве
Лента новостейМолния