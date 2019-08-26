Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров в Сибири

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Площадь природных пожаров в России, которые активно тушили, за прошедшие сутки выросла на 5,9 тысячи гектаров, сообщает федеральная Авиалесоохрана.

Днем ранее сообщалось, что в России зафиксировали 109 лесных пожаров на площади 50,1 тысячи гектаров.

"На 00.00 мск 26.08.2019 на территории Российской Федерации действовали 70 лесных пожаров на площади 56 082 гектаров, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за минувшие сутки в России были ликвидированы 55 лесных пожаров на площади 2,9 тысячи гектаров.

Наибольшая площадь пожаров фиксируется в Красноярском крае - 47 пожаров на землях лесного фонда площадью 25,6 тысячи гектаров. Еще три пожара площадью 13,5 тысячи гектаров тушили на Чукотке.

В четырех регионах: Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии - был объявлен режим ЧС. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгораний могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению привлекались десять самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. Глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.