В Абхазии Квициния и Аршба борются за выход во второй тур с Хаджимбой

Агитационный плакат кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии на одной из улиц в Ткуарчале

Агитационный плакат кандидата в президенты Абхазии Алхаса Квицинии на одной из улиц в Ткуарчале

СУХУМ, 26 авг — РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сохраняет лидерство на выборах с 26,6%, свидетельствуют данные ЦИК со 150 из 154 избирательных участков.

Оппозиционер Алхас Квициния (24,6%) догоняет советника министра Олега Аршбу (24,9%), они борются за выход во второй тур. ЦИК осталось подсчитать данные с четырех участков, все они в Сухуме.

Ранее у здания комиссии собрались несколько десятков человек, чтобы узнать результаты выборов. Многие из них были сторонниками Квицинии. Вход оцепили правоохранители.

В соседнем парке собралось еще больше сторонников оппозиционера, которые приветствовали информацию штаба о его выходе во второй тур, после чего начали расходиться.

В офисе Аршбы, в совю оечередь, не подтвердили, что Квициния выходит во второй тур. Там напомнили, что подсчет пока идет и окончательной информации нет.

Руководитель штаба Хаджимбы Даур Аршба заявил РИА Новости, что пока есть только предварительные данные, поэтому делать однозначные выводы очень сложно и "неуместно".