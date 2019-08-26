В Абхазии Квициния и Аршба борются за выход во второй тур с Хаджимбой

СУХУМ, 26 авг — РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба сохраняет лидерство на выборах с 26,6%, свидетельствуют данные ЦИК со 150 из 154 избирательных участков.
Оппозиционер Алхас Квициния (24,6%) догоняет советника министра Олега Аршбу (24,9%), они борются за выход во второй тур. ЦИК осталось подсчитать данные с четырех участков, все они в Сухуме.
Ранее у здания комиссии собрались несколько десятков человек, чтобы узнать результаты выборов. Многие из них были сторонниками Квицинии. Вход оцепили правоохранители.
В соседнем парке собралось еще больше сторонников оппозиционера, которые приветствовали информацию штаба о его выходе во второй тур, после чего начали расходиться.
В офисе Аршбы, в совю оечередь, не подтвердили, что Квициния выходит во второй тур. Там напомнили, что подсчет пока идет и окончательной информации нет.
Руководитель штаба Хаджимбы Даур Аршба заявил РИА Новости, что пока есть только предварительные данные, поэтому делать однозначные выводы очень сложно и "неуместно".
В Абхазии в воскресение прошли выборы президента. ЦИК республики признал их состоявшимися, поскольку преодолен рубеж явки в 50%. По данным на момент закрытия участков, она составила более 56%. Официальные итоги ожидаются в полдень.
25 августа, 08:03РИА НовостиПроцедура выборов президента Абхазии