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РИА Новости

Президент Грузии заявила о нарушении суверенитета страны в Абхазии

00:47 26.08.2019 (обновлено: 10:41 26.08.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкСаломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила прошедшие в Абхазии президентские выборы.
По ее словам, эти выборы являются "фиктивными" и нарушают национальный суверенитет страны.

"Фактические власти Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы. Грузия осуждает этот фиктивный процесс как еще одно нарушение нашего национального суверенитета", - написала Зурабишвили в Twitter.

Президентские выборы в Абхазии
25 августа, 16:12РИА Новости
В Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов". В Тбилиси утверждают, что выборы противоречат нормам международного права и не будут иметь юридической силы.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Российские руководители не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
В воскресенье в Абхазии прошли выборы президента. На пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.
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Президентские выборы в АбхазииСаломе ЗурабишвилиАбхазияГрузияВ мире
Популярные комментарии
Да уж, мадам... Вам точно боржоми не поможет!
26 августа, 02:05
Ея Величества
3360002
тебе скоро представится такая возможность, уверяю..как только Россия отвернется от вас, Европа немедленно превратит вас во вторую хохляндию с гражданской войной и у тебя будет реальная возможность сгинуть " за независимость". Если нет мозгов , считай калека)) Или то, что творится с бывшими республиками для тебя не показательно?
26 августа, 07:43
КВКот Васька
1800003
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