Президент Грузии заявила о нарушении суверенитета страны в Абхазии

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила прошедшие в Абхазии президентские выборы.
По ее словам, эти выборы являются "фиктивными" и нарушают национальный суверенитет страны.
"Фактические власти Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы. Грузия осуждает этот фиктивный процесс как еще одно нарушение нашего национального суверенитета", - написала Зурабишвили в Twitter.
The de facto authorities in #Abkhazia are holding today illegitimate “presidential elections”. Georgia condemns this sham process as yet another violation of our national sovereignty.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 25 августа 2019 г.
25 августа, 16:12РИА НовостиВ Абхазии ответили на заявление Тбилиси о выборах
Ранее МИД Грузии заявил, что считает президентские выборы в Абхазии нелегитимными и призывает международное сообщество принять меры "для приостановки продолжающихся незаконных процессов". В Тбилиси утверждают, что выборы противоречат нормам международного права и не будут иметь юридической силы.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Российские руководители не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
В воскресенье в Абхазии прошли выборы президента. На пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния и экс-глава СГБ Астамур Тарба. Одновременно с главой Абхазии избирается и вице-президент, кандидат на этот пост идет в тандеме с кандидатом в президенты.