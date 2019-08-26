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РИА Новости
Культура

Игорь Крутой провел юбилейный творческий вечер на "Новой волне" в Сочи

00:21 26.08.2019 (обновлено: 01:00 26.08.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНародный артист, композитор Игорь Крутой
Народный артист, композитор Игорь Крутой
© РИА Новости / Нина Зотина
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Народный артист, композитор Игорь Крутой . Архивное фото
СОЧИ, 26 авг - РИА Новости. Игорь Крутой отпраздновал свой 65-летний юбилей творческим вечером на конкурсе "Новая волна" в Сочи, где спел со своей семьёй и получил орден Достык из рук казахстанского посла.
Во второй день конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи прошел творческий вечер Крутого. Отмечая 65-летие маэстро, артисты исполняли его хиты.
"Шестьдесят пять лет мне и 18 лет "Новой волне". Иногда я себя чувствую на 18, "Новая волна" - на 65. Все эти годы я благодарен своим соавторам, мне чужой славы не нужно. Моими соавторами были большие, замечательные поэты. Моя огромная благодарность и уважением им, потому что, если я что-то донес до ваших сердец, то это 50% их вины. Спасибо им большое", - поприветствовал зрителей Крутой, добавил еще несколько слов и сел за рояль.
На вечере выступили звезды эстрады, среди которых Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Анжелика Варум, Ани Лорак, Игорь Николаев, Александр Серов, Дима Билан, Loboda, Алексей Воробьев, Егор Крид, Димаш Кудайберген, Александр Ревва, Интарс Бусулис и A'Studio.
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Особым гостем вечера стал посол Казахстан в России Имангали Тасмагамбетов, который вручил российскому композитору орден за заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России.
"Уникальное, очень многостороннее творчество народного артиста Российской Федерации композитора Игоря Крутого, которого очень любят и ценят в Казахстане, является олицетворением непреходящих ценностей. Именно поэтому указом главы государства республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Игорь Крутой награждён высокой государственной наградой республики орденом Достык", - сказал дипломат.
"К этой награде не я один имею отношение. Сейчас выйдет группа, будет исполнять мою песню. Я думаю, что заслуги в этом ордене больше у этой группы, лирическое трио под названием "Крутые", - ответил композитор и пригласил на сцену свою семью.
Специальным гостем вечера стала Наталья Орейро, которая вместе с Роберто Кел Торресом исполнила песню "Акапулько".
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КультураАлексей ВоробьевИгорь КрутойНовая волнаФилипп КиркоровДима Билан (Виктор Белан)Сочи
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