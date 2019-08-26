Депардье сыграет Брежнева в фильме о лидере "Пражской весны" Дубчеке

ПРАГА, 26 авг - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича о лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна", Александре Дубчеке, сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье в интервью пражскому радио Французский актер Жерар Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича о лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна", Александре Дубчеке, сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье в интервью пражскому радио Frekvencе 1

В 1968 году, после того как компартию Чехословакии возглавил Александр Дубчек, в республике начались кардинальные общественно-политические и экономические реформы, в которых лидеры других социалистических стран усмотрели опасность для всего восточного блока. После неудавшихся попыток убедить Дубчека и его коллег прекратить эксперименты, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии приняли решение об их насильственном прекращении, и 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска этих стран общей численностью около 300 тысяч человек.

"С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются", - сказал Лека.

Автором сценария фильма является словацкий автор Карол Главка, который пока написал лишь первую часть и сейчас в Праге работает над второй частью, которая должна быть готова через два месяца.

Снимать фильм будет словацкия киностудия Leca Production, бюджет картины составит более 10 миллионов евро. По словам продюсера, предполагается, что лента будет готова к концу 2021 года, когда исполняется 100 лет со дня рождения Дубчека. Мировая премьера должна состояться в начале 2022 года.

Над фильмом уже взяли патронат премьер Словакии Петер Пеллегрини и его чешский коллега Андрей Бабиш.