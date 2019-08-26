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РИА Новости
Культура

Депардье сыграет Брежнева в фильме о лидере "Пражской весны" Дубчеке

00:14 26.08.2019 (обновлено: 01:07 26.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье демонстрирует паспорт гражданина Российской Федерации
Актер Жерар Депардье демонстрирует паспорт гражданина Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Жерар Депардье демонстрирует паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
ПРАГА, 26 авг - РИА Новости. Французский актер Жерар Депардье готов сыграть советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича о лидере общественно-политических реформ 1968 года в Чехословакии, получивших название "Пражская весна", Александре Дубчеке, сообщил продюсер фильма Андрей Антонио Лека в воскресенье в интервью пражскому радио Frekvencе 1.
В 1968 году, после того как компартию Чехословакии возглавил Александр Дубчек, в республике начались кардинальные общественно-политические и экономические реформы, в которых лидеры других социалистических стран усмотрели опасность для всего восточного блока. После неудавшихся попыток убедить Дубчека и его коллег прекратить эксперименты, главы СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии приняли решение об их насильственном прекращении, и 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска этих стран общей численностью около 300 тысяч человек.
"С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок фильма. Что касается исполнителя роли Александра Дубчека, то его должен сыграть широко известный в мире актер, но с ним переговоры еще продолжаются", - сказал Лека.
Автором сценария фильма является словацкий автор Карол Главка, который пока написал лишь первую часть и сейчас в Праге работает над второй частью, которая должна быть готова через два месяца.
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Снимать фильм будет словацкия киностудия Leca Production, бюджет картины составит более 10 миллионов евро. По словам продюсера, предполагается, что лента будет готова к концу 2021 года, когда исполняется 100 лет со дня рождения Дубчека. Мировая премьера должна состояться в начале 2022 года.
Над фильмом уже взяли патронат премьер Словакии Петер Пеллегрини и его чешский коллега Андрей Бабиш.
Хорватский режиссер Лордан Зафранович, известный мировой публике, в частности, по фильму "Оккупация в 26 эпизодах", живет попеременно в своей родной стран и в Чехии. Во время событий 1968 года он учился в Праге в институте кинематографии и многое из того, что предполагает показать в фильме о Дубчеке, видел собственными глазами.
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