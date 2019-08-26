Анджелина Джоли рассказала, что поддерживает ее после развода

МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Анджелина Джоли призналась, что пережить развод с Брэдом Питтом, из-за которого она чувствует себя "не очень сильной" последние несколько лет, ей помогают роли в фильмах "Малефисента" и "Вечные", . Анджелина Джоли призналась, что пережить развод с Брэдом Питтом, из-за которого она чувствует себя "не очень сильной" последние несколько лет, ей помогают роли в фильмах "Малефисента" и "Вечные", сообщает Metro.

Выступая на фан-выставке D23 Expo, 44-летняя актриса рассказывала о сиквеле "Малефисенты" и о предстоящей роли Тены в картине "Вечные". По ее словам, оба проекта очень своевременны. Ей тяжело дался бракоразводный процесс с Брэдом Питтом в 2016 году и выяснение вопросов с родительскими правами на их шестерых детей.

"Я очень рада возможности сыграть таких персонажей, которые требуют от меня собранности и напоминают, что я могу быть сильной", - рассказала Джоли.