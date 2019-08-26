Макрон выходит на тропу войны: под ударом Бразилия, Россия и США

Пока в российском инфополе обсуждаются причины и последствия внезапной атаки Эммануэля Макрона на российский Северный морской путь, в мировом инфополе поведение президента Франции обсуждается и осуждается в гораздо более широком контексте. Это как раз и может адекватно объяснить, зачем французский лидер решил выступить против российского логистического проекта.

Если называть вещи своими именами, то даже коллеги Макрона по "Большой семерке" крайне недовольны его поведением, его агрессией и его внезапным желанием сломать всю программу саммита G7 просто ради того, чтобы продемонстрировать свои (несогласованные даже с Ангелой Меркель) геополитические амбиции.

Список тех, кто попал под горячую руку (точнее, острый язык) президента Макрона, впечатляет своим размахом и разнообразностью: помимо критики Северного морского пути (и опосредованно России), Макрон набросился на президента Бразилии (которого он, помимо всего прочего, назвал "лжецом") и пошел на конфронтацию с президентом США Трампом по поводу снятия санкций с иранского нефтяного экспорта.

Разочарованию журналистов американского агенства деловой информации Bloomberg , которое в общем-то настроено против Трампа и симпатизирует Макрону, нет предела: "Макрон рвет повестку дня своего саммита G7 в приступе климатической ярости. <…> Президенту Франции понадобилось менее 24 часов, чтобы обидеть своих ближайших партнеров и создать серьезные сложности в подготовке к саммиту "Большой семерки". (Он сделал это, пока. — Прим. ред.) его коллеги-лидеры еще даже не приземлились. И все это (произошло. — Прим. ред.) в то время, как Макрон должен был укрепить Европейский альянс для очередной конфронтации с Дональдом Трампом."

"Все прогрессивное человечество" (то есть обитатели редакций прогрессивных СМИ — от Нью-Йорка до Варшавы, — которым по партийной линии положено ненавидеть Трампа и Путина, а также жалеть о Брекзите и потере Крыма) возлагало на Макрона надежды в плане сколачивания твердой антитрамповской коалиции, по крайней мере на европейском уровне, и превращение саммита G7 в демонстрацию того, что объединенный Запад все еще жив и готов устроить показательную порку антиглобалисту Трампу. На практике все пошло не по сценарию, ибо президент Франции сошел с рельсов политической целесообразности еще до того, как саммит начался.

Макрон начал с того, что использовал встречу с высокопоставленными представителями частного бизнеса (предваряющую саммит G7), чтобы раскритиковать современный капитализм, пожаловаться на то, что современная экономическая система заржавела, и потребовать ее реформы в целях усиления демократии. Несмотря на то что "антикапиталистическая" повестка является довольно модной политической темой в Европе и частях американской политической элиты, капитанам бизнеса вряд ли понравилось выслушивать нотации о социальной справедливости от экс-банкира с пониженной социальной ответственностью. И даже более того: французский бизнес в частности и европейский бизнес в целом хотели бы, вообще-то, получить от официального Парижа внятную поддержку в экономических войнах с США и поддержку в рамках борьбы за сохранение глобализации, выгодной европейским компаниям.

Вместо того чтобы бороться за глобализацию и открытие новых рынков для европейских капиталистов, Эммануэль Макрон решил торпедировать самое большое достижение европейских глобализаторов за последние десятилетия — соглашение о свободной торговле с южно-американским торговым блоком Mercosur, над которым европейская дипломатия и лоббисты работали целых 20 лет. Поводом для столь радикального решения стала онлайн-перепалка Макрона с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Так как французский лидер пытается стать эдаким глобальным чемпионом в вопросе продвижения борьбы с изменениями климата, то он не только требует отказаться от использования (экономически выгодного) Северного морского пути, но еще и требует, чтобы Бразилия немедленно начала реально бороться с пожарами в амазонских лесах и перестала их вырубать для расширения сельского хозяйства страны.

После того как бразильские политики попросили французского президента отказаться от колониальной привычки что-то требовать от других стран, а также не обсуждать Бразилию на саммите, на котором не присутствуют представители Бразилии, Макрон пошел вразнос. Он назвал бразильского президента "лжецом" и намекнул, что никакого соглашения о свободной торговле с Mercosur (которое выгодно прежде всего Евросоюзу и европейскому бизнесу) не будет подписано до тех пор, пока Бразилия не капитулирует перед его требованиями. Кстати, это поведение официального Парижа может указывать на схему, которая нас, вероятно, ждет в случае Северного морского пути, — в любой момент от Москвы могут просто потребовать закрыть Северный морской путь, чтобы не обижать экологические идеалы французского лидера, которому больно смотреть на то, как Россия зарабатывает деньги на изменении климата.

Взбешенные европейские лидеры выстроились в очередь, чтобы выразить неудовольствие экологической самодеятельностью, а если называть вещи своими именами — то "дипломатическим дебоширством" французского президента. Как подчеркивает Bloomberg , автором "первой публичной жесткой и уничижительной критики" стала лично Ангела Меркель. Ее вполне можно понять: вместо того чтобы "давить" Трампа и стать фактором европейского единства, Макрон решил поставить под угрозу главный глобализационный проект Евросоюза (цена вопроса — свободная торговля на 90 миллиардов долларов в год), который был как раз и призван показать, что мировая экономическая система работает без Трампа с его протекционистскими выходками. Конечно, сам Макрон попробовал выправить ситуацию во время личной встречи с Трампом, которая вызвала недовольство американской делегации, но картина все равно получилась комичной. Вместо формата "Весь цивилизованный мир под лидерством успешного антипопулиста Макрона осуждает Трампа" саммит в Биаррице прошел в формате "Макрон косплеит Наполеона и воюет со всеми одновременно: с Бразилией, с США, с Россией, с Великобританией и даже с собственным бизнесом и коллегами по Евросоюзу".