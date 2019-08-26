Почему конфликт Японии и Южной Кореи бьет по Америке

Как сообщают японские СМИ, правительство страны по дипломатическим каналам выразило протест Южной Корее из-за военных маневров в районе спорных островов Токто. Среди прочего было заявлено, что "острова Такэсима (японское название) — исконная территория Японии" и "проведение там учений неприемлемо".

О непростом японско-корейском бэкграунде хорошо известно. Там столько острых и болезненных тем, что они оказывают влияние на отношения Токио не только с Пхеньяном (что понятно), но и с Сеулом. Однако никогда еще трения с южанами не достигали такого градуса недружественности — почти враждебности, как в последнее время.

Обострение началось почти год назад.

В прошлом октябре Верховный суд Республики Кореи обязал две японские компании — Mitsubishi Heavy Industries и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp — выплатить компенсации четырем корейским работникам, которые принудительно работали у них на производствах во время Второй мировой войны. Кстати, на рассмотрении суда находятся аналогичные дела еще 70 компаний.

Япония категорически отвергла судебное решение, сославшись на урегулирование вопроса еще в 1965 году (тогда действительно были выплачены компенсации — около двух миллиардов долларов в пересчете на нынешние цены). В ответ Южная Корея запустила процедуру конфискации активов указанных корпораций, а Токио инициировал санкционную войну против Сеула.

Первого июля вступили в силу ограничения на поставки корейцам из Японии редких материалов, использующихся в производстве электроники. Теперь для этого требуется специальное разрешение, получение которого занимает до трех месяцев.

Кроме того, в начале августа Токио исключил Южную Корею из "белого списка", участникам которого по упрощенным схемам поставляется продукция двойного (в том числе военного) назначения. Решение вступает в силу 28 августа. Причем в качестве причины японцы указали "недостаточный контроль со стороны Южной Кореи" своего экспорта. В формулировке все усмотрели прозрачный намек на передачу Сеулом соответствующих продуктов КНДР, что южнокорейские официальные лица, разумеется, категорически опровергли.

Действия Токио наносят чувствительный удар по электронной промышленности южан, лидирующих на мировом рынке в данной сфере. Так что за эмоциональными спорами об исторических обидах скрывается вполне прагматичный интерес из серии "поставить подножку конкурентам".

Но и этим дело не закончилось. Несколько дней назад Сеул вышел из договора с Японией по обмену разведывательной информацией, заявив о бессмысленности его сохранения, поскольку японская сторона "уже подорвала основы доверительных отношений". Теперь оба государства будут играть в "испорченный телефон", используя в качестве передаточного звена Соединенные Штаты.

Ну и как вишенка на торте — южнокорейские учения около островов, на которые претендует Япония.

Пока бизнес наблюдает за раскручиванием экономического противостояния двух стран, нервно прикидывая, во что это обойдется мировой экономике, и так переживающей не лучшие времена, в политике многие взгляды направлены на Вашингтон.

Япония и Южная Корея — главные союзники (и буквально опорные базы) США в Азии. Значение региона (и экономическое, и геополитическое, и военное) в текущий период переоценить просто невозможно, а положение американцев там неуклонно подтачивается в последние годы. Только грандиозной склоки между сателлитами Вашингтону там не хватало.

По сведениям Wall Street Journal , японско-южнокорейское обострение застало Штаты врасплох. Реакция из-за океана это косвенно подтверждает, поскольку, по сути, пока сводится к выражению озабоченности.

Американский президент заявил, что обе страны ставят США в "трудное положение". Госсекретарь выразил разочарование разрывом соглашения об обмене разведданными. А глава Пентагона подчеркнул важность продолжения сотрудничества между тремя странами в сфере безопасности.

Нет ничего из ряда вон выходящего в том, что в рамках одного блока (политического, экономического или военного) оказываются страны с очень сложными отношениями. Это происходит достаточно регулярно, а функция обеспечения мирного и плодотворного сосуществования ложится обычно на доминирующую в данной системе силу, которая должна сглаживать противоречия и урегулировать обостряющиеся конфликты, не допуская их эскалации. Более того, эффективность подобной деятельности косвенно свидетельствует о качествах лидирующей силы, ее возможностях, потенциале и влиянии.

В случае Южной Кореи и Японии это задача США, и, надо признать, более полувека американцы вполне с этим справлялись. Несмотря на все трудности и инциденты, регулярно возникавшие трения между двумя странами оставались на относительно низком уровне конфликтности и в итоге рассасывались — до следующего раза.

Нынешняя история интересна тем, что Вашингтон действует откровенно беспомощно. Два его младших партнера (с очень серьезными — по сути, вассальными — ограничениями) сцепились между собой, конфликт усугубляется по нарастающей, а все, что делают Штаты, — призывают "ребята, давайте жить дружно". И в ответ фактически игнорируются.