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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, в какие страны этим летом россияне стали летать чаще

11:29 26.08.2019 (обновлено: 19:15 26.08.2019)
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские самостоятельные туристы стали чаще отдыхать за границей, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты изучили авиамаршруты, пользующиеся наибольшим спросом у пользователей сервиса. Были проанализированы покупки авиабилетов с датами вылета в период с 1 июня по 31 июля в 2018 и 2019 годах.
Эксперты выяснили, что этим летом число россиян, выезжающих на отдых за границу, выросло на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда доля авиабилетов за рубеж составляла 16%, в этом году - 18%.
Летом самым востребованным зарубежным авиамаршрутом стала Армения (10,3%). Доли купивших билеты в Италию и Испанию составили 7,9% и 6,3% соответственно. С 3,9% до 6,2% вырос интерес к перелетам в Турцию. Также увеличился спрос на поездки в Грецию, Францию и Чехию.
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