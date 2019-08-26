Эксперты выяснили, в какие страны этим летом россияне стали летать чаще

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские самостоятельные туристы стали чаще отдыхать за границей, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты изучили авиамаршруты, пользующиеся наибольшим спросом у пользователей сервиса. Были проанализированы покупки авиабилетов с датами вылета в период с 1 июня по 31 июля в 2018 и 2019 годах.

Эксперты выяснили, что этим летом число россиян, выезжающих на отдых за границу, выросло на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда доля авиабилетов за рубеж составляла 16%, в этом году - 18%.