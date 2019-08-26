Мировую экономику убьет многотриллионный корпоративный долг

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Наталья Дембинская. Одним из наиболее вероятных триггеров нового кризиса экономисты считают непомерную глобальную задолженность. Особые опасения вызывает мировой корпоративный долг, почти половина которого приходится на США. Американский Федрезерв предупредил: долговое бремя американских компаний уже превысило предкризисные уровни 2008 года, что очень и очень плохо. Чем опасна эта финансовая бомба — в материале РИА Новости.

Берут все больше

На днях Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило: до 2024 года корпорациям во всем мире необходимо расплатиться по долгам общим объемом 5,2 триллиона долларов. По оценкам аналитиков, почти половина этой астрономической суммы — облигации, займы и возобновляемые кредиты от финансовых и нефинансовых компаний в США.

Эксперты отмечают: недавних выпусков облигаций и займов более чем достаточно, чтобы погасить долг в срок. Но это приведет некоторые компаний к банкротству при следующей рецессии глобальной экономики, которая, как предполагают аналитики, весьма вероятна в ближайшие полтора года.

Впрочем, в США рынок корпоративного долга может взорваться еще раньше. Это произойдет, если в условиях экономического краха рейтинг GE (чей долг превышает 115 миллиардов долларов) понизится с "инвестиционного" уровня до "мусорного", поскольку пенсионные фонды, управляющие и страховые компании оставляют в своих портфелях только инвестиционный долг.

О том, что объем корпоративного долга в США превзошел кризисные уровни 2008-2009 годов, предупредила ранее Федеральная резервная система США. Американский регулятор обеспокоен тем, что компании, обремененные и без того огромной задолженностью, продолжают занимать все больше, причем с головокружительной скоростью.

Согласно новому отчету ФРС о финансовой стабильности, за 2018-й объем кредитов компаниям с большими суммами непогашенной задолженности вырос на 20 процентов — до 1,1 триллиона долларов. При этом доля новых кредитов, выданных этим рискованным заемщиками, уже превышает пиковые уровни предкризисных 2007 и 2014 годов.

"Риски резко выросли, поскольку основная часть кредитов приходится на заемщиков с более низким кредитным рейтингом и уже высоким уровнем долга, — констатирует Федрезерв. — Любое ослабление экономической активности может повысить риск дефолта этих предприятий".

Ничего страшного?

В то же время, как уверяет, регулятор, объемы рискованного корпоративного долга не имеют ничего общего с гигантским ипотечным долгом, послужившим причиной финансового кризиса 2008 года.

"Это разные ситуации, — уверены аналитики ФРС. — Сейчас корпоративные кредитные обязательства структурированы более безопасно, чем ипотечные бумаги в нулевых, а потому банки в состоянии справиться с рисками, связанными с корпоративным долгом".

С другой стороны, как отмечает The New York Times, американский центробанк "не особенно уверен в последствиях возможного экономического сбоя в закредитованных секторах экономики".

Все последние годы центробанки накачивали экономику дешевыми деньгами. Главной целью было снижение ставок на долговом рынке, чтобы позволить компаниям занимать под низкий процент и финансировать свою деятельность.

Денежные вливания оказались настолько масштабными, что привлекать дешевые кредиты смогли даже самые неэффективные фирмы — так называемые компании-зомби. Они не генерируют прибыль и постоянно живут в долг. Именно такие предприятия считаются главной угрозой фондовому рынку США.

Теперь, когда период низких ставок подходит к концу, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США не оставляет "компаниям-зомби" шансов на выживание: брать новые кредиты слишком дорого, а расплачиваться по старым долгам нечем.

Экономисты указывают: огромный корпоративный долг, если и не станет триггером следующей рецессии, то вполне способен ее усугубить. Финансисты насчитали уже дюжину признаков того, что американская экономика погрузится в рецессию в ближайшие два года. Главные — инверсия кривой доходности американских гособлигаций (доходности по десятилетним бумагам ниже, чем по двухлетним), а также спад промпроизводства.

Китайский сценарий

Немалый вклад в увеличение корпоративного долга вносят и развивающиеся экономики, в лидерах здесь Китай — с самым большим корпоративным долгом в мире. Не исключено, что как только КНР вырвется в лидеры экономической гонки, глобальный долг "взорвется", что приведет к обвалу, сравнимому с крахом 2008 года.

Когда в 2008-м разразился финансовый кризис, Пекин отреагировал расширением кредитования. К 2016-му уровень корпоративного долга в стране достиг примерно 160 процентов ВВП, а общего долга — 230 процентов.

В минувшем году, по данным Банка международных расчетов, корпоративный долг Китая вырос на 3,8 процентного пункта. Набирать кредиты китайским компаниям позволяет теневой банкинг: этот сектор расширился до угрожающих масштабов. Банки КНР все охотнее финансируют брокерские конторы и ростовщиков, которые выступают посредниками между кредитными организациями и бизнесом.

Объем теневого сектора кредитования Китая достиг почти семи триллионов долларов. В МВФ предупреждают: этот пузырь способен обрушить экономику страны и запустить новый азиатский кризис, аналогичный обвалу 1997 года.