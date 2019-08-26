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РИА Новости

Переиграть Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США

08:00 26.08.2019 (обновлено: 11:41 26.08.2019)
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© Фото : Public Domain Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A Waverider
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Американцы уже не скрывают, что занимаются разработкой гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой и радиусом действия, попадавшим под запрет Договора РСМД. По словам исполняющего обязанности министра Сухопутных войск Райана Маккарти, выход из соглашения развязал Белому дому руки. США пока отстают от России в этой сфере и тратят огромные деньги, чтобы сократить разрыв. О гиперзвуковых экспериментах Пентагона — в материале РИА Новости.

В положении отстающих

Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием. В феврале этого года президент Владимир Путин заявил о запуске в серию ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим боевым блоком "Авангард" и об успешных испытаниях гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Циркон". Опытную эксплуатацию в войсках проходит и авиационный ракетный комплекс "Кинжал". США приходится догонять.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Американцы проводят испытания сразу по нескольким направлениям в рамках военно-стратегической концепции "Быстрого глобального удара", подразумевающей атаку объекта противника обычным вооружением в любой точке земного шара в течение одного часа после соответствующего приказа. Гиперзвуковые вооружения — ключевой элемент этой концепции. Одна из таких разработок — крылатая ракета X-51A Waverider, совершившая первый полет 26 мая 2010-го. Испытания признали условно успешными: из-за выявленной нестабильности ракеты и перебоев со связью на третьей минуте после старта поступила команда на самоуничтожение. За это время Waverider успел разогнаться до скорости в пять чисел Маха.
© U.S. Air Force photo/Mike CassidyГиперзвуковая крылатая ракета X-51A
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A
© U.S. Air Force photo/Mike Cassidy
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A
Испытания, состоявшиеся весной 2011-го, также завершились неудачей — не запустился двигатель разгонной ступени, а потом не отделился разгонный блок. И третий пробный старт в августе 2012-го обернулся провалом: на 17-й секунде полета ракета потеряла управление и упала в Тихий океан.
Первого мая 2013-го ракету запустили с борта бомбардировщика B-52. Боеприпас достиг высоты 18200 метров, где развил скорость в 5,1 Маха. Ракета преодолела 426 километров за шесть минут.

Успехи и неудачи

X-51A планировали принять на вооружение в 2017-м, однако по ряду причин сроки пришлось сдвинуть вправо. По последним данным, ракета поступит в эксплуатацию не раньше 2020-го.
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Кроме того, Пентагон проводил испытания гиперзвукового боевого блока по программе Advanced Hypersonic Weapon (AHW). Проект курировало руководство Сухопутных войск. По замыслу AHW должен поражать неядерными боевыми частями цели на дальности до шести тысяч километров через 30-35 минут после пуска. Круговое вероятное отклонение при этом — не больше десяти метров. Разработчики выполнили два испытательных пуска экспериментального боевого блока, один — успешно.
Достижения программы AHW планируют использовать при создании тактического планирующего управляемого аппарата (Tactical BoostGlide), контракт на разработку которого Пентагон заключил с корпорацией Raytheon в марте. Как сообщалось на сайте компании, блок установят на ракетный ускоритель, развивающий скорость свыше шести тысяч километров в час. После отделения от ракеты блок сможет маневрировать в полете, что затруднит его перехват средствами ПВО.
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Еще один проект гиперзвукового оружия с 2003-го совместно реализовывали Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам (DARPA) и ВВС США. Испытания управляемого боевого блока Falcon HTV-2 состоялись 20 апреля 2010-го. Аппарат развил скорость в 20 чисел Маха в верхних слоях атмосферы, однако связь с ним была утеряна. Второй раз HTV-2 стартовал 11 августа 2011-го: на 26-й минуте полета блок вышел из-под контроля и разбился. Проект закрыли.

Глобальные планы

Очередная программа DARРA и ВВС — Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Речь идет о гиперзвуковом оружии с воздушно-реактивным двигателем. Совместно с армией DARРA работает над проектом Operational Fires — разработка гиперзвуковой системы наземного базирования.
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Наконец, над условными аналогами российского "Кинжала" — Hypersonic Conventional Strike Weapon (HCSW) и более инновационным Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) — работает Lockheed Martin. В апреле и августе 2018-го компания заключила с Пентагоном контракты на 928 и 480 миллионов долларов соответственно.
А в мае этого года американский ресурс Breaking Defense процитировал выступление руководителя управления ускоренного развития и критических технологий армии США генерал-лейтенанта Нила Тургуда о комплексе наземного базирования под обозначением Hypersonic Weapons System. Двухконтейнерную пусковую установку, буксируемую восьмиколесным тягачом и вооруженную высокоманевренной планирующей гиперзвуковой боеголовкой Common Hypersonic Glide Body (C-HGB), сейчас проектируют специалисты Сандийской национальной лаборатории Министерства энергетики США для нужд Сухопутных войск, ВВС и Военно-морских сил. По словам генерала, она сможет развивать скорость до восьми чисел Маха. Испытания системы намечены на 2021 год.
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B-52Министерство энергетики СШАВВС СШАМинистерство обороны СШАРоссияСШАБезопасность
Популярные комментарии
Амеры в создании гиперзвукового оружия пошли другим путем. Они хотят получить гиперзвуковую скорость на стадии полета при подходе к цели замедление и поподание это более технически сложная задача но и более эффективна с военной точки зрения. Прграмму разработки амеры засекретили сведения отрывочные. К концу 2020 г. обещают работающий образец. Увы но российские кинжалы цирконы авангарды ни штаты ни европу не впечатлили т.к. они достигают гиперзвука на стадии падения точность ни какая по стационарным объектам еще можно шарахнуть но по движущимся ни как.
26 августа, 11:03
АСАртур Саляхов
5620239
Если Йеллоустоун шарахнет по самым оптимистическим прогнозам на земле останется не более 10% живых организмов. Земля надолго окажется непригодной для жизни.
26 августа, 11:05
АСАртур Саляхов
2412216
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